Как менялась карта войны в Украине за 100 дней: в Минобороны Британии показали видео

Министерство обороны Великобритании опубликовало 3 июня видеоролик, на котором изображены изменения на карте развязанной Россией войны против Украины за 100 дней.
В ведомстве отметили, что нападение РФ базировалось на очень оптимистичных оценках того, как российские военные будут приветствоваться в Украине.
Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте британского Минобороны в Сети.
"Нападение России на север Украины закончилось дорогой неудачей. Россия не смогла реализовать собственные принципы ведения войны. При ограниченной боеспособности многих частей она слишком распыляла свои силы без достаточной поддержки артиллерии и боевой авиации", — говорится в сообщении к видео.
В оборонном ведомстве Британии добавили, что сейчас Россия избрала "стратегию истощения" и добивается медленных и дорогих результатов на Донбассе.
1/2 Russia's assault в northern Ukraine ended in a costly failure. Russia failed to implement ее собственные principles of war. С ограниченным combat readiness units, it spread its forces too thinly withou enough support from artillery and combat aircraft. pic.twitter.com/wujUf41NXd— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 3 июня 2022
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу 100 дней войны.
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