Насколько много в ВСУ "бусифицированных" – Сенцов поделился наблюдениями

По словам Сенцова, большинство военных в армии – это мобилизованные, которые пошли в ТЦК после получения повестки.

Украинский режиссер, экс-узник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов, какая категория мобилизованных составляет большинство в Силах обороны и много ли так называемых "бусифицированных".

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По наблюдениям Сенцова, большинство военных в армии – это мобилизованные, которые пошли в ТЦК после получения повестки.

"Есть разные люди. Людей, мотивированных пропагандой, которые насмотрелись на телемарафон и сказали: "Все, я пошел в армию", – такого не бывает. Человек сам доходит внутренне и говорит: "Все, отсиживаться дальше невозможно. Надо идти". Такие люди есть, их меньшинство. Большинство – это мобилизованные. Пришла повестка, они сказали: "Значит надо идти". Их не ловили в бусиках", – говорит военный.

По его словам, людей, поймавших в бусик – небольшое количество.

"Людей, которых заломили в бусиках, я не встречал. Они есть, но их небольшое количество. Преимущественно приходит повестка — и человек либо начинает уклоняться, либо приходит в армию", – отметил режиссер.

Какая мотивация у мобилизованных

"Конечно, мотивация уже не та, как и уровень, как и, так сказать, качество пополнения. Люди уже, скажем так, возраста если не пожилого, то уже близко к пожилому, очень-очень взрослые и не очень здоровые. Они приходят: "У меня спина, у меня то, у меня это". Где их поймали, что мне с ними делать? В пехоте тяжелая работа, а здесь (штурмовых подразделениях – Ред.) еще более тяжелая", – рассказал Сенцов.

Ранее Олег Сенцов рассказал, как видит победу Украины.

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