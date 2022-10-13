Как мобилизация в России повлияет на войну и контрнаступление ВСУ: ответы от Наева

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев оценил, как мобилизация в России повлияет на картину боевых действий в Украине.

Об этом Наев рассказал в интервью в эфире телемарафона "Единые новости".

Он сообщил, что в результате мобилизации в России заявленных 300 тыс. человек будут созданы новые военные формирования. С помощью них руководство РФ и военное командование может попытаться переформатировать наступательную операцию.

Что даст России мобилизация

"В настоящее время РФ в результате мобилизации пополняет те воинские части, которые понесли потери. Непосредственно уже сейчас мобилизационный ресурс прибывает и на территорию Донецкой области, а также на другие направления. Что касается дальнейших действий, то мобилизация приведет к созданию новых военных формирований на территории РФ, посредством которой военно-политическое руководство и военное командование будет пытаться осуществлять перегруппировку и может даже повлиять на переформатирование их стратегической наступательной операции", — рассказал командующий ООС.

Он добавил, что в рамках мобилизации россияне могут образовать более трех армейских корпусов, четырех дивизий, десяти организационных структур типа полк, десяти мотострелковых дивизий территориальных войск и до трех-четырех бригад территориальных войск.

"То есть это, в принципе, такая мощная сила, но для ее подготовки необходимо время. Для того чтобы их вооружить, необходимо снять определенное количество вооружения и военной техники с длительного хранения, осуществить их перемещение, подготовку. Так же необходимо осуществить подготовку и мобилизованных", – заметил генерал-лейтенант.

"Среди тех мобилизованных, которые прибывают на территорию, которая сейчас оккупирована российскими войсками, в первую очередь они посылают тот мобилизационный ресурс, который недавно был освобожден, и тот, который требует наименьшего времени для подготовки. Но это не регулярные войска, они имели перерыв в прохождении военной службы, и они не такие уж и воины, как были до этого", – проинформировал Наев.

РФ постарается мобилизовать больше

Командующий ООС уверен, что Россия не остановится на мобилизации заявленных 300 тыс. человек и продолжит призыв.

"В целом в РФ подготовлен мобилизационный ресурс – примерно до двух миллионов человек. В общей сложности их мобилизационный ресурс – около 29 миллионов человек. Поэтому РФ в стремлении решить войну по тем целям, которые они ставят перед собой, будет повышать количество мобилизованных. Поэтому мы должны ожидать и такую ситуацию и быть готовыми к решению ее на наших условиях", – рассказал генерал-лейтенант.

Он уточнил, что подготовленный мобресурс – это военные, которые были недавно уволены со службы и принимали участие в соответствующих тренировках в гражданской жизни (военные сборы, тренировки).

Как это повлияет на контрнаступление ВСУ

Наев также прокомментировал, сможет ли российская мобилизация повлиять на украинское контрнаступление, которое продолжается.

"Все зависит от тех ресурсов, которые будут поставлять врагу РФ, и соответственно – тех ресурсов, которые будут поставлять нам наши западные партнеры, наши друзья. Соответственно в этой борьбе ресурсов западное оружие и помощь более новейшая, она высокоточное оружие. То, что нам передают, мы очень быстро по времени овладеваем и используем при ведении боевых действий. Если мы вовремя получаем необходимое нам количество вооружения и военной техники, то действительно преимущество будет на нашей стороне", – объяснил командующий ООС.

Как мобилизацию в РФ оценивают эксперты

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь полагает, что в России будут пытаться мобилизовать миллион людей, а то и больше. Это представляет опасность для фронта. Однако после призыва 200 тыс. человек в армию в рядах вооруженных сил РФ уже наступил коллапс.

В то же время в Генштабе ВСУ заявили, что мобизация не поможет российским оккупантам на фронте, ведь те не могут преодолеть сопротивление украинских войск.

По мнению российского оппозиционера, публициста Андрея Пионтковского, мобилизация в РФ – это социальная бомба, которая разразится так же, как мобилизация царской армии 1914 года. Так, в 1917 году миллионы "мобиков", угнанных на фронт за непонятные идеи, вернулись с винтовками в Петроград.

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