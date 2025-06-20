В "Азове" объяснили, зачем нужна мобилизация и увидели ИПСО в новостях о ТЦК

Святослав Поламар

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Для решения потребностей войск нужна мобилизация, а не только рекрутинг.

Об этом сказал заместитель командира 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины Святослав «Калина» Паламарь в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Мобилизация нужна. Это факт. Единственным рекрутингом не перекроешь нужды. Бывают преувеличения, неправильные вещи, которые производят работники ТЦК и СП. Но мне кажется, они не столь массовые, как нам показывают. Возможно, это „подсветка“. Возможно, это российская ИПСО разгоняет все это. Единичные случаи нарушения, неправомерных действий однозначно. Но обнаружили — наказали. Есть кодекс, есть закон, и военнослужащие должны быть наказаны за те или иные неправомерные действия. Все должно быть сбалансировано», — сказал Паламарь.

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Военный подчеркнул, что важна активная и четкая работа ТЦК: «Чем жестче работают ТЦК и СП, тем больше у меня людей».

Напомним, на фоне полномасштабного вторжения в Украине продолжается общая мобилизация и военное положение, за которые были проголосованы Верховной Радой и в очередной раз продлены на 90 дней — с 9 мая по 6 августа 2025 года.

В конце января 2024 года на портале Верховной Рады появился законопроект №10449 от правительства, разработанный совместно с Генштабом и народными депутатами. Основная цель предложенных изменений состоит в усовершенствовании процесса формирования личного состава ВСУ, ротации и других процессов, с учетом роста угрозы со стороны агрессора и его стремления к дальнейшей оккупации новых территорий.

Недавно стало известно, что находящихся на фронте еще с 2022 года украинских бойцов постепенно планируют отводить с передовой. Об этом рассказал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, бывший замминистра обороны, пишет «Укринформ».

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По его данным, продолжается завершающая стадия разработки специального механизма ротаций, который позволит обновлять личный состав и привлекать новых людей для подготовки и своевременной смены военных, участвующих в боевых действиях.