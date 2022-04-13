"Как мог появиться такой план": Зеленский отреагировал на заявление Путина о "спецоперации"

"Как мог появиться такой план": Зеленский отреагировал на заявление Путина о "спецоперации"

По его словам, на Донбассе, в частности в Мариуполе, оккупанты повторили историю блокады Ленинграда.

Президент Владимир Зеленский проккоментировал заявления Путина, что так называемая "спецоперация" якобы идёт по плану.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 13 апреля.

"Но, если честно, никто в мире не понимает, как вообще мог появиться такой план. Как мог появиться план, который предусматривает гибель десятков тысяч своих же солдат чуть больше, чем за месяц войны? Кто мог утвердить такой план? И какой финальный уровень своих же потерь для этого человека приемлемый? Десятки или всё-таки сотни тысяч погибших россиян?", — отметил Зеленский.

Президент считает, что количество убитых мирных украинцев в Москве вообще никого не волнует.

"Там говорят, что делают всё ради людей, ради Донбасса... Но даже во времена Второй мировой войны Донбасс не видел такой жестокости за такое короткое время. И от кого? От российских войск", — сказал глава государства.

По его словам, на Донбассе, в частности в Мариуполе, оккупанты повторили историю блокады Ленинграда.

Обращение Владимира Зеленского в конце 48-го дня войны России против Украины

Ранее Владимир Зеленский назвал количество погибших в Украине военных РФ.

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