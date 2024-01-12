Как морозы изменят ситуацию на фронте в Украине: прогноз аналитиков

Ужесточение морозов и ухудшение погодных условий работают в обе стороны на линии фронта.
Длительные морозы влияют на ситуацию на фронте в Украине – военным сложнее совершать операции.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
"Морозы могут создать почву для механизированных маневров, поскольку земля сильно замерзнет. Кроме того, как отмечают украинские военные, из-за холодов оккупанты стали меньше использовать боеприпасы, которые наблюдаются с наступление холодов", — отмечают аналитики.
Как рассказал один из украинских офицеров, чья бригада действует под Бахмутом, температура воздуха ночью опускается до -18 градусов. Поэтому личный состав не может оставаться на наблюдательных постах дольше, чем на несколько часов. Однако интенсивность атак пехоты врага также снизилась из-за мороза.
В отчете говорится, что ВС РФ попытается поддерживать наступательные действия по всей линии фронта на востоке Украины. Оккупанты хотят перехватить инициативу и удерживать ее независимо от погодных условий.
Ранее эксперт сообщил, что зимой во время проведения наступательной кампании российской армии определяющими будут наличие ресурсов, подготовленного, обеспеченного артиллерийской и авиационной поддержкой личного состава.
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