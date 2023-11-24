Как морозы повлияют на ход боевых действий: неутешительный прогноз эксперта

Зимой воевать в обороне и наступлении во время морозов очень сложно. Поэтому активные боевые действия, вероятнее всего, прекратятся, и фокус будет смещен на локальные удары и улучшение тактических позиций.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Oboz.ua.

"Гражданские чиновники могут заявлять все что угодно. Однако война у нас длится десять лет, мы имеем опыт предыдущих зим. Несмотря на погодные условия, на то, какая зима по температуре, боевые действия зимой всегда существенно уменьшаются в активности. Потому что просто физически воевать в обороне и наступлении во время морозов очень и очень тяжело", — говорит эксперт.

По его словам, активные боевые действия, которые происходили летом и осенью, вряд ли будут продолжаться зимой в таких же объемах. Эксперт предполагает, что будут какие-то локальные удары ДРГ, будет улучшение каких-либо тактических позиций, удары артиллерии по коммуникациям, по позициям, но масштабных наступательных действий не будет. Тем более если речь идет о Запорожской или Херсонской области, где боевые действия разворачиваются в степи.

"Это не Авдеевка, не Донбасс, где плотная застройка, где можно вести уличные бои, которые не так сильно зависят от температуры воздуха. В степи совсем другая ситуация. Не только в окопах, но и с позиции логистики. Пока не промерзнут дороги, пока будет болото, говорить об активных боевых действиях не стоит. Мы видели массу фото и видео, на которых колесная техника просто не вытягивает того, что должна. А гусеничной техники у нас, к сожалению, не так много. Поэтому без коммуникации, без логистики активно воевать и наступать не совсем удобно", - объясняет Михаил Жирохов.

Отметим, что в свежем отчете Института изучения войны (ISW) аналитики утверждают, что, несмотря на дождливую и снеговую погоду, и украинские, и российские войска продолжают вести наступательные действия на востоке и юге Украины, однако обе стороны испытывают трудности с использованием беспилотников.

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