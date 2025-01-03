Как морские дроны уничтожили российские вертолеты над Черным морем: объяснение эксперта

Ракеты на морских дронах Magura V5 могут поражать даже вражеские самолеты.

Во время уничтожения двух российских вертолетов над Черным морем сработал эффект неожиданности. Враг не ожидал, что морские дроны смогут запустить ракеты по воздушным целям.

Такое объяснение сделал военный эксперт Роман Свитан в комментарии "24 каналу".

"С помощью безэкипажных катеров, которые болтаются на волнах на дальности в сотни километров от операторов, провести такую операцию очень сложно. Именно эта сложность дала возможность обеспечить режим неожиданности", — подчеркнул он.

По его словам, для поражения вертолетов, очевидно, применялась ракета Р-73 с тепловой головкой самонаведения.

Роман Свитан считает, что этот удар по воздушным целям деморализует российских пилотов, поскольку полеты для них становятся опасными.

“Это только начало. Взяли ракеты легкого уровня. Это малые дальности. Если так хорошо пошло, там могут быть и другие ракеты, большей дальности, с радиолокационными головками самонаведения”, – сказал военный эксперт.

Такие ракеты на морских дронах Magura V5, отметил эксперт, могут поражать вражеские самолеты. При этом наводить их на цель могут самолеты ДРЛС с дальностью 400 километров.

"Локатор может висеть над Одессой, бэк может подтянуть ракету как пусковая установка под Севастополь и минусовать российские самолеты на взлете с Бельбека", — предположил Свитан.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны сообщили, что в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один вражеский вертолет подвергся огневому поражению и смог добраться до аэродрома базирования.

Читайте также: