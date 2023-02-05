Как может разворачиваться новое наступление России: анализ от The Telegraph

Украинский офицер рассказал, что враг может атаковать с востока в попытке вернуть под свой контроль всю утраченную осенью территорию.
Готовясь к новому наступлению на Украину в канун годовщины вторжения, российские войска могут рассматривать несколько вариантов.
Об этом говорится в материале издания The Telegraph.
Авторы статьи указывают, что среди многих людей на Донбассе есть ощущение, что ВСУ в конце концов придется отойти на новую линию обороны – как это было во время отхода из Северодонецка летом 2022 года.
"Маленький городок Часов Яр, последняя остановка перед самим Бахмутом, быстро пустеет, поскольку жители убегают, прежде чем он тоже становится полем битвы", – говорится в публикации.
Это был бы тяжелый удар для Украины, однако даже захват врагом Бахмута не обязательно приведет к прорыву, говорят чиновники на Донбассе. Однако Бахмут, оттянувший на себя "огромное количество украинских войск", может оказаться отвлекающим маневром.
Как сообщили аналитики американского Института изучения войны 3 февраля, основные наступательные усилия российских оккупантов будут направлены севернее, в Луганской области близ Сватово и Кременной.
"Эти два ключевых узла сейчас находятся в руках России, но с осени они были целью украинского наступления. Удар здесь может преследовать цель вывести украинцев из равновесия в менее защищенном районе", – говорится в статье.
Находящийся в Харькове украинский офицер рассказал журналистам, что российские войска могут атаковать с востока, пытаясь вернуть под свой контроль всю территорию, которую они потеряли во время контрнаступления ВСУ в сентябре.
Первой целью врага там было бы оттолкнуть украинские Силы обороны от критической линии поставок между Валуйками в Белгородской области РФ в Сватово в Луганской области.
После этого россияне попытаются перерезать магистраль между Харьковом и Изюмом, чтобы перекрыть украинские линии поставок на Донбасс, сказал офицер. Однако, по оценкам бойца, у противника недостаточно сил, чтобы атаковать сам Харьков, и он сомневается, что враг предпримет такую попытку.
Украинский офицер также сказал, что не удивится, если увидит вражеский удар через границу в Сумской области.
"Есть много мест, куда они могут уйти", – сказал офицер.
Непредсказуемым образом могут разворачиваться события на юге, сказал независимый военный исследователь из Киева Кирилл Михайлов. По его оценкам, у россиян нет ресурсов, чтобы провести наступление на всех фронтах. Но у них достаточно мобилизованных, чтобы использовать их для удержания линии фронта и сосредоточить свои опытные силы для опасного наступления в одном районе.
Атака на южном фронте поставила под угрозу основные пути обеспечения украинских войск на Донбассе. Но оккупантам нужно пройти от нынешней линии фронта до трассы Днепр-Донецк 50-60 км.
Заметим, директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал, что следующие полгода войны будут "критическими", когда на фронте будут проходить ключевые события. Бернс полагает, что этот период станет решающим.
Напомним, в конце января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что Россия может через две-три недели устроить серьезную эскалацию. Враг может попытаться устроить еще одну атаку с севера, юга и востока.
Читайте также: