Как может разворачиваться новое наступление России: анализ от The Telegraph

Украинский офицер рассказал, что враг может атаковать с востока в попытке вернуть под свой контроль всю утраченную осенью территорию.

Готовясь к новому наступлению на Украину в канун годовщины вторжения, российские войска могут рассматривать несколько вариантов.

Об этом говорится в материале издания The Telegraph.

Авторы статьи указывают, что среди многих людей на Донбассе есть ощущение, что ВСУ в конце концов придется отойти на новую линию обороны – как это было во время отхода из Северодонецка летом 2022 года.

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"Маленький городок Часов Яр, последняя остановка перед самим Бахмутом, быстро пустеет, поскольку жители убегают, прежде чем он тоже становится полем битвы", – говорится в публикации.

Это был бы тяжелый удар для Украины, однако даже захват врагом Бахмута не обязательно приведет к прорыву, говорят чиновники на Донбассе. Однако Бахмут, оттянувший на себя "огромное количество украинских войск", может оказаться отвлекающим маневром.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны 3 февраля, основные наступательные усилия российских оккупантов будут направлены севернее, в Луганской области близ Сватово и Кременной.

"Эти два ключевых узла сейчас находятся в руках России, но с осени они были целью украинского наступления. Удар здесь может преследовать цель вывести украинцев из равновесия в менее защищенном районе", – говорится в статье.

Находящийся в Харькове украинский офицер рассказал журналистам, что российские войска могут атаковать с востока, пытаясь вернуть под свой контроль всю территорию, которую они потеряли во время контрнаступления ВСУ в сентябре.

Первой целью врага там было бы оттолкнуть украинские Силы обороны от критической линии поставок между Валуйками в Белгородской области РФ в Сватово в Луганской области.

После этого россияне попытаются перерезать магистраль между Харьковом и Изюмом, чтобы перекрыть украинские линии поставок на Донбасс, сказал офицер. Однако, по оценкам бойца, у противника недостаточно сил, чтобы атаковать сам Харьков, и он сомневается, что враг предпримет такую попытку.

Украинский офицер также сказал, что не удивится, если увидит вражеский удар через границу в Сумской области.

"Есть много мест, куда они могут уйти", – сказал офицер.

Непредсказуемым образом могут разворачиваться события на юге, сказал независимый военный исследователь из Киева Кирилл Михайлов. По его оценкам, у россиян нет ресурсов, чтобы провести наступление на всех фронтах. Но у них достаточно мобилизованных, чтобы использовать их для удержания линии фронта и сосредоточить свои опытные силы для опасного наступления в одном районе.

Атака на южном фронте поставила под угрозу основные пути обеспечения украинских войск на Донбассе. Но оккупантам нужно пройти от нынешней линии фронта до трассы Днепр-Донецк 50-60 км.

Заметим, директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал, что следующие полгода войны будут "критическими", когда на фронте будут проходить ключевые события. Бернс полагает, что этот период станет решающим.

Напомним, в конце января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что Россия может через две-три недели устроить серьезную эскалацию. Враг может попытаться устроить еще одну атаку с севера, юга и востока.

Почему США советуют ВСУ выйти из Бахмута и где будет наступать Россия? | Сергей Кузан

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