Как может закончиться война в Украине: историк оценил разные сценарии

Ярослав Грицак сравнил войну в Украине с ситуацией в Израиле – когда государство все время хотят стереть с карты мира.
Украине не подходит ни один озвученный в СМИ сценарий завершения войны. Самый реалистичный сценарий – израильский, а именно жизнь в условиях, когда страну все время хотят стереть с карты мира.
Об этом историк, профессор Украинского католического университета (УКУ) Ярослав Грицак сказал в интервью изданию "Главком".
Грицак считает, что для ситуации в Украине не подходит ни один из озвученных сценариев окончания войны – ни финский, ни корейский, ни немецкий. Все потому, что в каждой из войн не предполагалось уничтожение упомянутых государств.
"Это война иного характера чем те, которые были раньше. Финские, корейские, немецкие сценарии не предусматривали одного условия, которое есть в Украине. В каждой из войн, участниками которых были выше упомянутые страны, не предполагалось уничтожение Кореи, Финляндии или Германии. Сейчас речь идет о другом. О том, чтобы полностью стереть нашу страну с карты мира, включая ее идентичность", – объяснил историк.
Он добавил, что самым близким к украинской ситуации может быть то, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер делали с Польшей в 1939 году. Они ее просто стерли с карты мира.
Так что, по мнению профессора, наиболее реалистичный для Украины сценарий – израильский.
"Самый реалистичный сценарий – это израильский сценарий. Израиль всегда в условиях, когда эту страну все время хотят стереть с карты мира. Здесь та же ситуация с российско-украинской войной, когда Путин хочет стереть Украину. Большинство общества российского тоже не хочет видеть Украину на карте мира", – рассказал Грицак.
Он добавил – Израиль демонстрирует, что в состоянии перманентной войны можно жить, выживать и развиваться в течение нескольких десятков лет. Историк отметил, что в Израиле такая ситуация, "что конца-края войнам в том регионе не видно".
К слову, по мнению бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, война в Украине может закончиться в 2025 году либо по оптимистическому, либо по пессимистическому сценарию.
Читайте также:
- Война или унизительное соглашение: Портников о сценариях для Украины
- Что будет делать Трамп: три сценария поддержки Украины, переговоров с Путиным и окончания войны
- Чего хочет Путин от Украины: Портников назвал цель диктатора