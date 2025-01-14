Как может закончиться война в Украине: историк оценил разные сценарии

Ярослав Грицак сравнил войну в Украине с ситуацией в Израиле – когда государство все время хотят стереть с карты мира.

Украине не подходит ни один озвученный в СМИ сценарий завершения войны. Самый реалистичный сценарий – израильский, а именно жизнь в условиях, когда страну все время хотят стереть с карты мира.

Об этом историк, профессор Украинского католического университета (УКУ) Ярослав Грицак сказал в интервью изданию "Главком".

Грицак считает, что для ситуации в Украине не подходит ни один из озвученных сценариев окончания войны – ни финский, ни корейский, ни немецкий. Все потому, что в каждой из войн не предполагалось уничтожение упомянутых государств.

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"Это война иного характера чем те, которые были раньше. Финские, корейские, немецкие сценарии не предусматривали одного условия, которое есть в Украине. В каждой из войн, участниками которых были выше упомянутые страны, не предполагалось уничтожение Кореи, Финляндии или Германии. Сейчас речь идет о другом. О том, чтобы полностью стереть нашу страну с карты мира, включая ее идентичность", – объяснил историк.

Он добавил, что самым близким к украинской ситуации может быть то, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер делали с Польшей в 1939 году. Они ее просто стерли с карты мира.

Так что, по мнению профессора, наиболее реалистичный для Украины сценарий – израильский.

"Самый реалистичный сценарий – это израильский сценарий. Израиль всегда в условиях, когда эту страну все время хотят стереть с карты мира. Здесь та же ситуация с российско-украинской войной, когда Путин хочет стереть Украину. Большинство общества российского тоже не хочет видеть Украину на карте мира", – рассказал Грицак.

Он добавил – Израиль демонстрирует, что в состоянии перманентной войны можно жить, выживать и развиваться в течение нескольких десятков лет. Историк отметил, что в Израиле такая ситуация, "что конца-края войнам в том регионе не видно".

К слову, по мнению бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, война в Украине может закончиться в 2025 году либо по оптимистическому, либо по пессимистическому сценарию.

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