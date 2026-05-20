Как может закончиться война в Украине: в Foreign Affairs назвали самый вероятный сценарий

Война в Украине, вероятнее всего, завершится не скорым «большим соглашением» и не полной капитуляцией одной из сторон, а перемирием по корейскому сценарию — с фактическим замораживанием нынешней линии фронта и длительным режимом прекращения огня.

Такой прогноз приводит Foreign Affairs, анализируя исторические параллели между современными войнами и конфликтами ХХ века.

Авторы материала сравнивают российско-украинскую войну с Корейской войной 1950-1953 годов. Тогда боевые действия начались с внезапного вторжения Северной Кореи, после чего США и союзники приняли сторону Юга. Первый этап войны сопровождался большими маневрами, наступлениями и контрнаступлениями, но впоследствии фронт стабилизировался, а стороны перешли к изнурительному противостоянию на почти неизменной линии столкновения.

Похожую логику, по мнению Foreign Affairs, можно увидеть и в Украине. Полномасштабная война началась с внезапного российского наступления в феврале 2022 года. Москва пыталась захватить Украину или по меньшей мере установить контроль над значительной частью ее территории, которую Кремль считает «потерянной» зоной влияния. Запад, как и в случае с Кореей, принял сторону жертвы агрессии и начал оказывать военную и политическую поддержку.

После первого года крупных маневров, отступлений и контрнаступлений война перешла в фазу затяжного истощения. Линия фронта остается относительно стабильной, а любые продвижения даются сторонам ценой огромных потерь.

По мнению авторов, именно это делает корейский сценарий все более вероятным. Речь идет о соглашении, которое не решит все политические вопросы, но зафиксирует линию разграничения, прекратит активные боевые действия и создаст долгосрочный режим сдерживания.

Почему не скорый мир

Foreign Affairs отмечает, что в войнах такого типа стороны часто доходят до момента, когда прорыв становится слишком дорогим, но политическая цена капитуляции или полный отказ от целей остается неприемлемой.

В Корейской войне переговоры о перемирии начались еще в 1951 году, однако боевые действия продолжались еще два года. В результате соглашение было подписано в 1953 году — фактически на условиях, близких к уже существовавшим в начале переговоров.

Похожее развитие событий, по оценке издания, возможно и в Украине. Даже если переговорный процесс активизируется, это не означает быстрого мира. Стороны могут еще долго пытаться улучшить свои позиции на поле боя, прежде чем согласиться на фиксацию статус-кво.

Что может означать "корейский сценарий" для Украины

Речь идет не о полноценном мирном договоре, а о перемирии или соглашении о прекращении огня. Такой формат может включать замороженные границы, демилитаризованную или усиленно контролируемую линию разграничения, постоянное патрулирование и долгосрочные гарантии сдерживания.

Авторы Foreign Affairs предполагают, что такое соглашение может оказаться более стабильным, чем ожидают скептики. После столь кровавой и изнурительной войны стороны могут не иметь ресурса или желания быстро восстанавливать масштабные боевые действия, особенно если линия разграничения будет хорошо укреплена и будет постоянно контролироваться.

В то же время, такой сценарий не будет означать полного разрешения конфликта. Как и на Корейском полуострове, юридическое и политическое противостояние может занять десятилетия. Украина не будет признавать потерю оккупированных территорий, а Россия постарается закрепить свои захваты. Однако активная фаза войны может быть остановлена.

Роль США и союзников

В материале отмечается, что в таких войнах противоречия возникают не только между противниками, но и между партнерами. Большие государства и их союзники часто имеют разные интересы, горизонты планирования и политические ограничения.

В случае Корейской войны Вашингтон в итоге заставил Сеула принять перемирие, хотя Южная Корея была против. Подобная логика действовала и во время завершения войны во Вьетнаме, когда США давили на союзников ради выхода из конфликта.

Foreign Affairs предполагает: если Россия когда-нибудь будет готова к «умному соглашению», США и европейские союзники будут искать способы убедить Киев его принять. В то же время Украина до сих пор опиралась на попытки навязать ей невыгодные условия, особенно если они предусматривают фактическое признание российских территориальных захватов.

Ядерный фактор

Отдельно авторы обращают внимание на ядерное измерение войны. Как и в Корее, во Вьетнаме и других крупных конфликтах, ядерные государства используют угрозы давления, но не переходят к реальному применению ядерного оружия.

В случае Украины Россия неоднократно прибегала к ядерному шантажу, однако не реализовала эти угрозы. В то же время война создает опасный сигнал для мира: Украина подверглась нападению после отказа от ядерного потенциала, тогда как ядерная Северная Корея остается защищенной от прямого вторжения. Это, по оценке авторов, может усилить стремление других государств к ядерному вооружению.

Главный вывод Foreign Affairs

По мнению издания, война в Украине, по всей вероятности, завершится не громкой победой одной из сторон, а тяжелым и неполным перемирием. Оно может зафиксировать нынешнюю или близкую к нынешней линии фронта, оставив ключевые политические вопросы открытыми на будущее.

Такой вариант будет болезненным и неудовлетворительным, но исторические параллели показывают: в войнах на истощение именно такие сделки часто становятся единственным реалистическим способом остановить боевые действия.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что последние месяцы на фронте обернулись для Кремля серьезным провалом: Силы обороны сумели фактически сковать более многочисленные силы оккупантов благодаря технологическому и тактическому прорыву.

По оценкам издания, грядущее лето покажет, перерастет ли этот локальный успех ВСУ в масштабный стратегический перелом.

