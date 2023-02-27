Как можно было избежать войны России против Украины: Фейгин рассказал о единственном шансе

По мнению Марка Фейгина, Путин должен до конца через все это пройти, чтобы это стало для него историческим уроком.

Войны России против Украины можно было избежать только одним способом, но он практически нереален.

Об этом рассказал российский правозащитник и блогер Марк Фейгин на своем YouTube канале FeyginLive.

"Избежать войны, к сожалению, было невозможно. Путь избегания был только один — военный, если бы до вторжения Москвы Запад сосредоточился, оказал большую помощь Украине и начал действовать сам. Но так не принято, потому что это действительно создавало бы иллюзию вины со стороны Запада, который бы начал препятствовать агрессии и действовать как силовой субъект, помогая Украине, в том числе за счет вторжения в Крым и на Донбасс. Этого вряд ли стоило ожидать, поэтому в этом смысле действия Путина были роковыми", — отметил он.

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По мнению Фейгина, если бы Путин знал, чем это для него завершится, он никогда бы не решился на вторжение в Украину. "Потому что холодное дыхание смерти – это страшное наслаждение, которое Путин чувствует. Особенно понимая, что ты свинья, которую все ненавидят. Тем не менее, он рискнул. Я думаю, что пойдут десятилетия на анализ всего этого, скрытые архивы. В конечном итоге, это его решение. Он должен до конца через все это пройти, чтобы это стало для него историческим уроком. Так падают династии, диктаторы, империи", – резюмировал правозащитник.

Напомним, Марк Фейгин рассказал о расколе в кремле и заявил, что Путин оказался в очень сложном положении, откуда не может выбраться.

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