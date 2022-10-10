Как можно было нанести удар по Киеву: Жданов рассказал, откуда и какой дальности ракеты запускает Россия

У Украины есть решение борьбы с ракетами РФ.

Ракеты, которыми Россия нанесла удары по Киеву и другим городам Украины 10 октября, имеют дальность полутора-двух с половиной тысяч километров.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Эти летящие ракеты имеют дальность полторы-две с половиной тысячи километров дальности. Поэтому они из Каспийского моря полностью покрывают территорию Украины. И не важно, прилетают ли они из Каспия, Черного моря, калибры полторы тысячи дальности и из Черного моря полностью покрывают территорию Украины", — отметил Жданов.

Также эксперт отметил, что из Белоруссии могут прилетать ракеты типа "Искандер", С-300, а это 500 км соответственно.

Жданов напомнил, что у Украины нет противоракетной обороны.

"У нас нет противоракетной обороны. Наше ПВО, дай ему боже здоровье, борется с ракетами, не имея для этого основного назначения. Американцы не дают нам ракет для систем типа HIMARS с дальностью пуска 300 км", — сказал Жданов.

Однако, по его словам, выход найден.

"Это беспилотники. Россия сама открыла ящик Пандоры. Они сами доказали, что беспилотники могут летать очень далеко", — сказал Жданов.

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: что известно

10 октября оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали почти всю территорию Украины.

Во время массированной атаки 10 октября РФ выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбила противовоздушная оборона. Власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

По последним данным, в результате обстрела армии РФ 10 октября погибли 11 человек и травмированы — 89 человек. Всего повреждено 117 объектов, из них – 35 жилых домов.

В частности, в столице во время ракетной атаки погибли пятеро местных жителей. Еще более полусотни получили разные ранения.

Российский историк и политолог Андрей Зубков объяснил, что Путин, отдав приказ о массовых ракетных ударах, подтвердил свой план – разрушить энергосистему Украины до зимы.

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