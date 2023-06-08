Как можно было помешать взрыву на Каховской ГЭС: варианты от Офиса президента

Подоляк отмечает, что РФ может устроить подобные катастрофы не только на территории Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, можно было бы избежать катастрофы и предотвратить подрыв Каховской ГЭС оккупантами.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

Подоляк напомнил, что еще в октябре – ноябре 2022 года, когда во время и после деоккупации Херсона отмечалось, что Россия заминировала Каховскую ГЭС.

"Они сами об этом публично говорили: "Если будете продвигаться дальше, то мы подорвем Каховскую ГЭС". Тогда со всеми партнерами мы проговаривали, что Россия будет постепенно увеличивать террористический компонент в войне, потому что военного компонента у них будет все меньше. Тогда наши партнеры говорили: "Нет, смотрите, Путин заявил, что будет большое наступление России на Донецком и Луганском направлении", – вспомнил советник главы ОП.

По его словам, украинские власти неоднократно обращали внимание западных партнеров, что россияне минируют ЗАЭС и Каховскую ГЭС, видя отсутствие адекватной союзной реакции.

Можно ли было бы избежать войны вообще

Подоляк считает, что война с РФ произошла в любом случае: "не сегодня – вчера; не вчера – завтра".

"Потому что для России не существовало другой концепции своего развития, кроме увеличения авторитарных тенденций и уничтожения суверенной Украины. Потому что Украина концептуально нужна была России для реанимации проекта "Советский Союз 2.0". Это очевидно. После этого Россия увеличила бы давление на Молдову, Грузию и на другие государства среднеазиатские, бывшие советские. Это настолько очевидно, что нет никакого смысла говорить о том, была бы или не была бы велика война между Украиной и Россией", — пояснил он.

Как можно было предотвратить подрыв ГЭС, а теперь избежать катастрофы на Запорожской АЭС

Что предлагает Подоляк:

Существенно ускорить поставки оружия Украине.

Увеличить арсенальные возможности Украины – предоставить дальнобойные ракеты, например ATACMS, чтобы уничтожить возможность тылового обеспечения и уменьшить боеспособность российской армии.

Прекратить заигрывать с Россией на международных площадках, таких как ООН, МАГАТЭ и т.д.

Ультимативно предложить уволить или хотя бы временно остановить членство России, чтобы она не использовала эти площадки для лживого влияния на сознание Латинской Америки, Африки, глобального Юга, Азии.

Ограничить присутствие россиян в гуманитарных областях: в спорте, культуре, информации.

Реагировать на ядерные опасности России.

По мнению Подоляка, только россияне передали тактическое ядерное оружие Беларуси – это означает, что Договор о нераспространении ядерного оружия не существует.

"Тогда вопрос: вы точно хотите, чтобы это все так на ваших глазах ломалось, а вы делали вид, что ничего не происходит? "Ну, немножко там еще убьют украинцев определенное время, но в принципе мы все в безопасности". Нет, вообще мир не в безопасности. Россия демонстрирует, если нужно будет ради какого-то "результата" что-то взорвать, они это смогут сделать не только на территории России — чтобы шокировать мир", — подытожил советник главы ОП.

Раньше мы писали, почему мир испугался и закрыл глаза на подрыв Россией Каховской ГЭС.

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