Как можно добиться баланса между силами на войне: премьер Италии дала исчерпывающий ответ

Наше государство может добиться дипломатического решения войны с РФ только в одном случае.

Когда Украина получит достаточно оружия, наши военные смогут добиться баланса между силами на земле.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

"Для Украины вопреки мнению тех, кто говорит, что мы не должны посылать оружие, потому что это приведет к эскалации, я считаю, что все идет с точностью до наоборот", — заявила она.

Она также добавила, что наше государство может добиться дипломатического решения войны с РФ только в одном случае.

"Единственный шанс для Украины достичь дипломатического решения — это добиться баланса между силами на земле, и если бы мы сделали то, что предлагали нам те, кто говорит, что мы не должны поддерживать Украину, мы бы получили не мир, а вторжение, войну ближе к дома", — подчеркнула премьер Италии.

Напомним, что в Мариуполе врач сдал россиянам 7 раненых воинов ВСУ, которых скрывали местные жители.

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