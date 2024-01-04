Как можно добиться баланса между силами на войне: премьер Италии дала исчерпывающий ответ

Наше государство может добиться дипломатического решения войны с РФ только в одном случае.
Когда Украина получит достаточно оружия, наши военные смогут добиться баланса между силами на земле.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.
"Для Украины вопреки мнению тех, кто говорит, что мы не должны посылать оружие, потому что это приведет к эскалации, я считаю, что все идет с точностью до наоборот", — заявила она.
Она также добавила, что наше государство может добиться дипломатического решения войны с РФ только в одном случае.
"Единственный шанс для Украины достичь дипломатического решения — это добиться баланса между силами на земле, и если бы мы сделали то, что предлагали нам те, кто говорит, что мы не должны поддерживать Украину, мы бы получили не мир, а вторжение, войну ближе к дома", — подчеркнула премьер Италии.
Напомним, что в Мариуполе врач сдал россиянам 7 раненых воинов ВСУ, которых скрывали местные жители.
Читайте также:
- Не было ни еды, ни воды, ни БК: пленный оккупант рассказал, как ему врало Минобороны РФ
- Соледар разрушен дотла: удручающее видео из оккупированного города
- Россия хочет оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами: в Центре нацпротива рассказали детали