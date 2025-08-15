Как можно остановить Путина: в ВСУ рассказали

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные продолжают сдерживать российские войска на линии боевого столкновения, несмотря на то, что враг имеет значительное численное преимущество в живой силе и технике.

Об этом рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

По его словам, несмотря на большие потери, у россиян нет ни одного оперативного прорыва на фронте. В частности, в Донецкой области оккупанты используют природные условия и гражданскую одежду, чтобы незаметно продвигаться пешком и появляться в неожиданных местах.

Федоренко подчеркнул, что российская армия в основном состоит из наемников, среди которых асоциальные элементы, заключенные и те, кто идет воевать за денежные выплаты. Он считает, что остановить их можно только экономическим давлением на РФ и ограничением ее возможностей финансировать войну, в том числе из-за нефтяных доходов.

Командир отметил, что роль в этом может сыграть Дональд Трамп, оказывающий влияние на мировые энергетические рынки. Кроме того, для успеха нужно развитие украинских технологий, прежде всего дронов и ракетной программы, уже доказавшей свою эффективность, в частности при уничтожении крейсера «Москва».

Федоренко подчеркнул, что чем больше дронов и ракет будет ликвидировано на территории России, тем меньше оружия враг сможет использовать против Украины. А ракеты, которые все же достигнут украинского воздушного пространства, должны быть сбиты системами ПВО и боевой авиацией.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия в ходе наступательных действий в июле захватила от 500 до 550 кв. км украинской территории. Приблизительно такими же были достижения русских окупантов в июне. То есть, летом Украина потеряла уже около 1000 кв. км территории.