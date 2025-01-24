Как можно принудить Россию к переговорам: в СНБО дали ответ

В СНБО отметили, что Путин накопил ресурсы для интенсивной войны в течение всего 2025 года и пытается заручиться дополнительными ресурсами КНДР.

Россия пока не воспринимает серьезно угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции, если Путин не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В связи с этим руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале указал на одну деталь – Путин накопил ресурсы для интенсивной войны в течение всего 2025 года. И пробует заручиться дополнительными ресурсами от КНДР.

"Именно это и дает россиянам коридор для подобного поведения. Они хотят торговаться воюя и используя активный фронт как реальный элемент возможного переговорного процесса и даже разговоров с США. Они действуют в парадигме 2014/2015 годов", — написал он.

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И сломать это, по мнению Коваленко, можно только активно уничтожая экономику и инфраструктуру РФ, особенно дальнюю и тыловую, а также экономическим влиянием на ключевых покупателей российских ресурсов.

Напомним, Дональд Трамп 22 января снова призвал к окончанию войны между Украиной и Россией, угрожая в случае отказа Москвы от договоренностей ввести новые санкции против РФ.

Трамп подчеркнул, что экономика России из-за войны приходит в упадок, и поэтому он предлагает Путину "очень большую услугу".

Однако в Кремле, как пишет WSJ, не воспринимают серьезно угрозы Трампа.

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