Почему Путин проигрывает молча: эксперт объяснил игнорирование Кремлем поражений РФ в Украине

Олег Жданов объяснил, почему Путин не признает поражения в Украине и продолжает молчать.

Российский диктатор Владимир Путин не признает свое военное поражение в Украине и будет "молчать до конца".

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Фактам".

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На вопрос, как можно проиграть в войне молча, Жданов объяснил, что Путин просто не будет рассказывать происходящему российскому обществу.

"В то же время в самой России начнут происходить какие-то события, которые смогут перекрыть интерес общества к войне против Украины. Ну, или к тому времени Путин уже не будет президентом", — отметил эксперт.

Ранее Олег Жданов назвал две простые причины, почему ВСУ не могут разрушить мосты одним ударом.

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