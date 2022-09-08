Почему Путин проигрывает молча: эксперт объяснил игнорирование Кремлем поражений РФ в Украине

Олег Жданов объяснил, почему Путин не признает поражения в Украине и продолжает молчать.
Российский диктатор Владимир Путин не признает свое военное поражение в Украине и будет "молчать до конца".
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Фактам".
На вопрос, как можно проиграть в войне молча, Жданов объяснил, что Путин просто не будет рассказывать происходящему российскому обществу.
"В то же время в самой России начнут происходить какие-то события, которые смогут перекрыть интерес общества к войне против Украины. Ну, или к тому времени Путин уже не будет президентом", — отметил эксперт.
Ранее Олег Жданов назвал две простые причины, почему ВСУ не могут разрушить мосты одним ударом.
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