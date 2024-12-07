Как можно уничтожить Крымский мост: военный эксперт рассказал детали

По меньшей мере, три основных вида боевых частей необходимы для того, чтобы разрушить Крымский мост. Эффект принесет комплексную атаку на переправу.

Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии "24 Каналу".

Баллистические ракеты ATACMS способны нанести серьезные повреждения конструкции моста, поскольку масса боевой части в версиях M48 и M57 составляет 225 килограммов. Если запустить десять таких ракет в одну точку, это может вывести из строя Крымский мост. В случае использования аналогичного количества крылатых ракет, таких как Taurus, Storm Shadow или SCALP, вероятность полного уничтожения моста еще выше.

К этому можно добавить беспилотники и ракеты-приманки ADM-160, что обеспечит комплексный характер атаки.

"По меньшей мере, три основных вида боевых частей, то есть ATACMS, крылатые ракеты и безэкипажные катера — их хватит, если будет захождение в одну точку", — заявил Свитан.

По его словам, даже если российская ПВО и береговая охрана уничтожат половину средств поражения, шансы на разрушение моста остаются высокими. После основного удара украинские ракеты "Нептун" могут добить разрушенные части моста, усложнив его восстановление.

Как сообщалось, морские дроны мощно ударили по целям РФ в Крыму. В результате атаки были уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.

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