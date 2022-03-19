"Как можно вести бизнес с РФ?": Кулеба показал спутниковый снимок руин драмтеатра в Мариуполе

"Как можно вести бизнес с РФ?": Кулеба показал спутниковый снимок руин драмтеатра в Мариуполе

Министр упрекнул мировые компании в ведении бизнеса с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал спутниковый снимок разрушенного российской бомбардировкой драмтеатра в Мариуполе Донецкой области.

Соответствующее фото министр выложил в сети 19 марта и обратился к мировым корпорациям.

"Это руины драмтеатра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Бесчеловечное российское военное преступление. Я хочу спросить у многонациональных компаний, до сих пор работающих с Россией или в России: как можно продолжать вести с ними бизнес? Как можно кормить, служить и платить тем, кто это сделал?” – говорится в сообщении Кулебы.

Это являются походы на драму театра в Мариуполе, где горят гражданские люди. Inhuman Russian war crime. И если вы хотите multinational companies still working with or in Russia: how can you keep doing business with them? How can you feed, serve, and pay those who did this? pic.twitter.com/TCt9EzhKtU — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 19 марта 2022

Напомним, 16 марта российские войска сбросили сверхмощную бомбу на драматический театр в Мариуполе, в котором от обстрелов укрывались тысячи горожан, преимущественно матери с детьми. А перед самым зданием была огромная надпись "Дети". Укрытие драмтеатра выдержало и оттуда на следующий день начали выходить люди. Само здание театра пообещала помочь восстановить Италия.