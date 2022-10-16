Как на "Фукусиме": в "Энергоатоме" рассказали о последствиях из-за продолжительных перебоев с электропитанием на ЗАЭС

Оккупанты задержали около сотни работников ЗАЭС и неизвестно, что произошло с этими людьми.
Длительные перебои с электропитанием Запорожской АЭС, которую незаконно захватили российские оккупанты, могут привести ко второй "Фукусиме".
Об этом заявил глава "Энергоатома" Петр Котин в интервью немецкому телеканалу ZDF, информирует DW.
По его словам, опасность атомной аварии на ЗАЭС высока и ситуация только ухудшается. Он рассказал, что такая авария чуть не произошла уже трижды.
Глава "Энергоатома" пояснил, что ЗАЭС зависит от электропитания, а при остановке системы охлаждения начинается расплавление топливных стержней реакторов. Котин сравнил это с атомной катастрофой на японской АЭС "Фукусима", где система электропитания была разрушена цунами, и через три часа началось расплавление стержней.
"Оккупанты, среди прочего, повредили административное здание, учебный центр и один из блоков АЭС, они составляют оборудование и грузовики, что создает высокую угрозу пожара. Никто не знает, что хранится в этих грузовиках", — сказал Котин.
Он также упомянул и о терроре сотрудников Запорожской АЭС оккупантами. По его словам, сейчас персонал пытаются заставить подписать с Россией "трудовые договоры", если люди отказываются им угрожать избиением и пыткой.
Кроме того, еще около ста работников станции были задержаны, и никто не знает, что с ними произошло.
"Людям запрещено покидать пределы АЭС", — добавил Котин.
Ситуация на ЗАЭС
Россияне захватили ЗАЭС еще в начале марта, обстреливать саму станцию армия Путина начала в начале августа. Впервые в истории из-за циничных атак россиян на ЗАЭС 25 августа произошло полное отключение от энергосети.
К масштабной аварии может привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами. Если на ЗАЭС произойдет взрыв или пожар, может пострадать не только Украина, но и десятки стран Европы, Ближнего Востока и Азии. А потенциальные последствия в случае крушения на ЗАЭС будут значительно превышать последствия аварии на ЧАЭС.
Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 13 октября встретился в "киевском бункере" с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, обсудив ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
По данным СМИ, в разговоре с журналистами Рафаэль Гросси рассказал, что во время поездки в РФ поднимал перед российской стороной вопрос задержания украинского персонала ЗАЭС, назвав такие действия неприемлемыми.
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