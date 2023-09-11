Как на контрнаступление ВСУ повлияют осенняя и зимняя погода – оценки ISW

Осенняя погода повлияет на контрнаступление ВСУ, однако не приведет к его полной остановке. А зимой продвижение украинских войск может возобновиться.

Такую оценку дали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете Института отмечается, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял – украинские войска продлят контрнаступательные операции до конца 2023 года. Холодная и влажная погода повлияет, однако не остановит активные боевые действия, как это было в первые 18 месяцев полномасштабной войны.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что ВСУ, вероятно, осталось от 30 до 45 дней "боевой погоды". Ведь сезонные ливни и грязь поздней осенью замедлят наземные продвижения для обеих сторон. А из-за низких температур возникают разнообразные логистические проблемы.

Однако, отмечают в ISW, начало такой сезонной погоды изменчиво. По мнению аналитиков, хотя погода будет влиять на украинские контрнаступательные операции, она не приведет к их окончательному завершению.

"Зимой на территории Украины наблюдаются сильные морозы, что делает местность более благоприятной для механизированных маневренных боевых действий, и украинские чиновники выразили готовность использовать эти погодные условия зимой 2022-2023 годов", — говорится в отчете ISW.

К слову, как сообщили в Разведуправлении Минобороны США, недавние успехи ВСУ позволяют предположить, что украинские войска прорвут оставшиеся линии обороны врага до конца 2023 года, хотя это и будет крайне сложно.

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