Как на оккупированных территориях заставляют брать паспорта РФ: Федоров рассказал о новой "схеме"

Россияне придумали новую схему, как заставить украинцев брать паспорта РФ на оккупированных территориях. Они предлагают социальную помощь семьям, в которых есть несовершеннолетние дети.

Обещают четыре тысячи рублей, но при наличии российского паспорта, рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Кроме того, по его словам, оккупанты устраивают фильтрации на улицах. С пешеходами проводят "беседы" о необходимости паспорта, а водителям угрожают конфисковать авто, если не будет паспорта РФ.

Таким образом россияне готовятся проводить в сентябре выборы на захваченных территориях Запорожской области.

"С понедельника начинается предварительное голосование в партии "Единая Россия", открывшей свой фейковый филиал на территории временно оккупированного Мелитополя. Зарегистрировано до ста кандидатов, которые будут в предварительном голосовании отбираться, а затем идти на местные выборы, которые враг планирует провести на нашей территории в сентябре. Так же готовятся и в других партиях", – сказал Федоров.

Напомним, российские оккупанты придумали новую схему, чтобы заставить украинцев в Херсонской области брать российские паспорта. Теперь людям обещают выдать государственные жилищные сертификаты в РФ.

Читайте также: