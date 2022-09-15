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Как начиналось историческое контрнаступление на Харьковщине: показали уникальные кадры по освобождению Балаклеи (видео)

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Как начиналось историческое контрнаступление на Харьковщине: показали уникальные кадры по освобождению Балаклеи (видео)

Фото: сундуков с видео

Спецназовцы Главного управления разведки Kraken, принимавшие участие в деоккупации Балаклеи Харьковской области, показали кадры по освобождению города.

Контрнаступление на Балаклею было началом освобождения Харьковской области от российского нашествия.

Видео по спецоперациям опубликовали на официальной странице подразделения в телеграмм-канале.

"Балаклия. Нашему подразделению выпала честь освобождать этот город от оккупантов. Как это происходило. Как начиналось историческое контрнаступление украинских сил", — говорится в сообщении под видео.

На кадрах видны уникальные кадры по освобождению от российских войск Балаклеи. Можно увидеть какие специальные операции проводили украинские военные: как точно попадали в военные базы и склады боеприпасов оккупантов. А также, как российские войска испугались и убегали от ВСУ. В конце видео показаны счастливые жители города, дождавшиеся украинских защитников.

Напомним, недавно в социальных сетях появилось видео, на котором приближенный к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, а также негласный глава ППК "Вагнера" вербует российских заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине.

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