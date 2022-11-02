Как надолго обезопасить Украину от агрессии России: полковник ВСУ назвал пять условий

Даже смена власти в РФ не может решить проблему.

Для того чтобы Россия больше не нападала на Украину, ее нужно лишить ядерного оружия, большей части территории и провести "комплексную очистку". Если не соблюдать эти условия, дети и внуки сегодняшнего поколения украинцев получат аналогичные проблемы с РФ.

Такое мнение высказал в комментарии ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Как отметил эксперт, слухи о конфликтах в российском руководстве — "это стратегически хорошо, но должны понимать главное — для нас любая башня Кремля плоха".

По его словам, украинцы расслабятся и перевести дух при нескольких обстоятельствах.

"У меня есть мои собственные пять принципов — как пять пальцев на руке... Первое — государство распадается, теряет 90% своей территории... Забирают ядерное оружие, отсекают от нефти и газа, мы вступаем в НАТО и по меньшей мере 40 лет они два поколения проходят комплексную санацию — очищение. Других сценариев для нас не существует", — подчеркнул он.

Также читайте Пионтковский дал прогноз, кто и когда снесет режим Путина

По словам полковника, для украинцев "что большевики плохи, что цари, что условные демократы в лице Ельцина".

"Российская демократия заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Если даже завтра выходит из тюрьмы Навальный, проводят демократические выборы, он становится президентом, возвращается нам Крым, они выходят с нашей территории, но остаются целостным государством с ядерным оружием и доступом к бесконечным сибирским ресурсам, они будут думать не почему они эту войну начали, а почему проиграли. И наши дети и внуки будут иметь те же проблемы", — заявил Черник.

Напомним, полковник запаса ВСУ Петр Черник также рассказал, что в руководстве России идет борьба между "башнями Кремля" за назначение виновного в военных поражениях в Украине, "крайним" могут сделать даже президента РФ Владимира Путина. Военный эксперт добавил, что в руководстве РФ нарастает коллапс:

"Вопрос, как он будет решен, какая из башен проиграет или победит. Они не найдут баланса, смертельный танец там начался, остановить его невозможно".

Ранее директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал, что окружение президента России Владимира Путина начинает "раскачивать лодку", чтобы заставить его избрать себе преемника и уйти в отставку.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко спрогнозировал, что окружение Путина в скором времени начнет вести за его спиной переговоры с Западом о капитуляции.

Читайте также: