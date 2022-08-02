"Как надсмотрщики в концлагере": в Мариуполе оккупанты издеваются над местными жителями (видео)

Мариупольцы вынуждены стоять в длинных очередях под палящим солнцем, чтобы получить паек с едой.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Даже пожилые люди ждут под закрытым забором. Кроме того, на их вопросы еще и по-хамски отвечают.

"Такое настоящее лицо россиян — они ведут себя, как надсмотрщики в концлагере. Им присуща только грубость и попытка унизить", — рассказали в горсовете.

Напомним, российские оккупанты лишь обещаниями "улучшают" жизнь в захваченном Мариуполе. В то же время россияне планируют провести рок-концерт на заводе "Азовсталь", где долгое время украинская армия держала оборону.

Деокупация Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, когда город вернется под контроль украинской власти

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