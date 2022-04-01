Как найти родных и друзей, которых эвакуировали: пошаговая инструкция

ТСН.ua рассказывает, как найти эвакуированных родных из разных прифронтовых частей Донбасса.

Донецкая ОГА и ОО "Точка доступа" совместно создали специального чат-бота в Telegram под названием "Вже в безпеці". Разработан бот при поддержке Европейского Союза, а все персональные даты граждан Украины полностью защищены. Там можно найти информацию обо всех, кто был эвакуирован из Угледара и Волновахи. С его помощью все те, кто потерял связь со своими родными, могут узнать, добрались ли они до уже безопасных территорий.

Инструкция, как найти эвакуированных из Донбасса

Поиск эвакуированных прост. Следует всего лишь следовать следующей инструкции :

перейдите по ссылке и нажмите Start;

и нажмите Start; далее необходимо ввести в поле фамилию человека, которого вы ищете (только на украинском языке);

если бот никого не нашел, попробуйте ввести фамилию, использовав другие буквы (и/и, есть/е) – ведь люди могли совершить погрешность во время внесения информации.

Если вы не смогли найти никого из своих близких сегодня, не следует переживать преждевременно. Попытайтесь завтра. Информация обновляется каждый день.

Кроме телеграмм-бота работает горячая линия, на которую можно звонить в будни с 9:00 до 18:00 и в субботу с 11:00 до 14:00. Номер телефона горячей линии – 0992774571.

Как найти данные о людях из Мариуполя?

О том, что Донецкая областная военная администрация собирает данные о давно не выходивших на связь мариупольцах, сообщил ее глава Павел Кириленко. В Донецкую ОВ поступало немало сообщений с просьбами узнать, что произошло с их близкими, которые живут в Мариуполе и не выходят на связь. Поэтому было решено запустить специальную Google-форму для поиска.

Информацию о человеке, которого вы ищете, будут знать только волонтеры, правоохранители и работники Донецкой ОВД. Все персональные данные граждан защищены.

Глава Донецкой областной военной администрации отметил, что очень важно указать максимально точные данные и контакты человека, которого вы ищете, а также свои контакты для обратной связи. Конечно, пока в городе ведутся активные боевые действия, физически трудно проверить все адреса, но как только обстоятельства позволят, волонтеры и правоохранители займутся более тщательными поисками.