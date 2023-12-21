Как не навредить военным: гражданским объяснили, что следует и не стоит делать

Узнайте, как не навредить словам и действиям нашим защитникам.
Если военнослужащий говорит: "Я не могу тебе это сейчас рассказать", значит, так и есть. Не стоит давить или манипулировать фразами типа: "Я знаю, где ты, чтобы хорошо спать". Чтобы вам было спокойнее, ваш родной военный или военный должен быть в безопасности, когда враг не знает планов и позиций нашей армии.
ТСН.ua предлагает вам советы, как не навредить своими словами и действиями нашей армии, которые подготовила команда проекта Dovidka.info от Центра стратегических коммуникаций.
Не спрашивайте лишнего в телефонном разговоре
- А где ты сейчас?
- Вас много на позиции?
- Какое у вас есть оружие?
- А новые танки уже приехали?
Эти и подобные вопросы неуместны, поскольку подвергают личный состав опасности. Говорите о обыденных, обычных вещах.
Храните информацию в секрете
Не всегда, чтобы услышать разговор, нужно его прослушивать через системы радиоэлектронной борьбы ( РЭБ ). Вражеские уши повсюду. К примеру, военный должен быть в людном месте и произнести вслух информацию, а услышит ее рядом российский шпион. Или вы услышите военную информацию и перескажите дальше. В таком случае она потеряет секретность и может попасть к врагу. Будьте настороже и думайте, кому, что и где вы говорите.
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Не публикуйте лишнего в соцсетях
Россияне следят в соцсетях за родными военных и волонтерами. На их страницах они ищут информацию о технике, личном составе, позициях. Поэтому в сообщениях на своих страницах нельзя распространять:
- адреса мест, где могут быть военные
- локации, фото или видео
- фамилии, номера бригад, количество личного состава
- маршрут, по которому помощь направляется на фронт.
Помогайте безопасно
Если вы оказываете волонтерскую помощь военным, не имея большого опыта, будьте осторожны с отчетностью в соцсетях. Лучше не пишите точное количество, например аптечек, которая поедет на то или иное направление. Враг может проанализировать эти данные, сопоставить их с другими и вычислить количество личного состава.
Если вы хотите опубликовать фото в соцсетях для отчета о помощи, спросите у военного, можно ли показать его лицо.
Договаривайтесь о времени общения
Когда военный находится на передовых позициях, он не может пользоваться телефоном, потому что работает враждебный РЭБ. В таком случае нужно заранее договориться о времени и правилах общения с родными.
Запишите номер командира и собратьев, чтобы связаться с ними, если родной человек долго не выходит на связь.
У врага огромная сеть разведчиков, отслеживающих информацию в соцсетях, соседских чатах и Telegram-каналах. Таким образом, они собирают разведывательные данные для подготовки ударов.
Среди толпы вашего города тоже могут быть вражеские шпионы. Поэтому не обсуждайте лишнего: это может навредить нашему войску.
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