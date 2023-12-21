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Как не навредить военным: гражданским объяснили, что следует и не стоит делать

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Как не навредить военным: гражданским объяснили, что следует и не стоит делать

ВСУ

Узнайте, как не навредить словам и действиям нашим защитникам.

Если военнослужащий говорит: "Я не могу тебе это сейчас рассказать", значит, так и есть. Не стоит давить или манипулировать фразами типа: "Я знаю, где ты, чтобы хорошо спать". Чтобы вам было спокойнее, ваш родной военный или военный должен быть в безопасности, когда враг не знает планов и позиций нашей армии.

ТСН.ua предлагает вам советы, как не навредить своими словами и действиями нашей армии, которые подготовила команда проекта Dovidka.info от Центра стратегических коммуникаций.

Не спрашивайте лишнего в телефонном разговоре

  • А где ты сейчас?
  • Вас много на позиции?
  • Какое у вас есть оружие?
  • А новые танки уже приехали?

Эти и подобные вопросы неуместны, поскольку подвергают личный состав опасности. Говорите о обыденных, обычных вещах.

Храните информацию в секрете

Не всегда, чтобы услышать разговор, нужно его прослушивать через системы радиоэлектронной борьбы ( РЭБ ). Вражеские уши повсюду. К примеру, военный должен быть в людном месте и произнести вслух информацию, а услышит ее рядом российский шпион. Или вы услышите военную информацию и перескажите дальше. В таком случае она потеряет секретность и может попасть к врагу. Будьте настороже и думайте, кому, что и где вы говорите.

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Не публикуйте лишнего в соцсетях

Россияне следят в соцсетях за родными военных и волонтерами. На их страницах они ищут информацию о технике, личном составе, позициях. Поэтому в сообщениях на своих страницах нельзя распространять:

  • адреса мест, где могут быть военные
  • локации, фото или видео
  • фамилии, номера бригад, количество личного состава
  • маршрут, по которому помощь направляется на фронт.

Помогайте безопасно

Если вы оказываете волонтерскую помощь военным, не имея большого опыта, будьте осторожны с отчетностью в соцсетях. Лучше не пишите точное количество, например аптечек, которая поедет на то или иное направление. Враг может проанализировать эти данные, сопоставить их с другими и вычислить количество личного состава.

Если вы хотите опубликовать фото в соцсетях для отчета о помощи, спросите у военного, можно ли показать его лицо.

Договаривайтесь о времени общения

Когда военный находится на передовых позициях, он не может пользоваться телефоном, потому что работает враждебный РЭБ. В таком случае нужно заранее договориться о времени и правилах общения с родными.

Запишите номер командира и собратьев, чтобы связаться с ними, если родной человек долго не выходит на связь.

У врага огромная сеть разведчиков, отслеживающих информацию в соцсетях, соседских чатах и Telegram-каналах. Таким образом, они собирают разведывательные данные для подготовки ударов.

Среди толпы вашего города тоже могут быть вражеские шпионы. Поэтому не обсуждайте лишнего: это может навредить нашему войску.

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