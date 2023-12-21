Как не навредить военным: гражданским объяснили, что следует и не стоит делать

Если военнослужащий говорит: "Я не могу тебе это сейчас рассказать", значит, так и есть. Не стоит давить или манипулировать фразами типа: "Я знаю, где ты, чтобы хорошо спать". Чтобы вам было спокойнее, ваш родной военный или военный должен быть в безопасности, когда враг не знает планов и позиций нашей армии.

ТСН.ua предлагает вам советы, как не навредить своими словами и действиями нашей армии, которые подготовила команда проекта Dovidka.info от Центра стратегических коммуникаций.

Не спрашивайте лишнего в телефонном разговоре

А где ты сейчас?

Вас много на позиции?

Какое у вас есть оружие?

А новые танки уже приехали?

Эти и подобные вопросы неуместны, поскольку подвергают личный состав опасности. Говорите о обыденных, обычных вещах.

Храните информацию в секрете

Не всегда, чтобы услышать разговор, нужно его прослушивать через системы радиоэлектронной борьбы ( РЭБ ). Вражеские уши повсюду. К примеру, военный должен быть в людном месте и произнести вслух информацию, а услышит ее рядом российский шпион. Или вы услышите военную информацию и перескажите дальше. В таком случае она потеряет секретность и может попасть к врагу. Будьте настороже и думайте, кому, что и где вы говорите.

Читайте ведущие новости дня:

Не публикуйте лишнего в соцсетях

Россияне следят в соцсетях за родными военных и волонтерами. На их страницах они ищут информацию о технике, личном составе, позициях. Поэтому в сообщениях на своих страницах нельзя распространять:

адреса мест, где могут быть военные

локации, фото или видео

фамилии, номера бригад, количество личного состава

маршрут, по которому помощь направляется на фронт.

Помогайте безопасно

Если вы оказываете волонтерскую помощь военным, не имея большого опыта, будьте осторожны с отчетностью в соцсетях. Лучше не пишите точное количество, например аптечек, которая поедет на то или иное направление. Враг может проанализировать эти данные, сопоставить их с другими и вычислить количество личного состава.

Если вы хотите опубликовать фото в соцсетях для отчета о помощи, спросите у военного, можно ли показать его лицо.

Договаривайтесь о времени общения

Когда военный находится на передовых позициях, он не может пользоваться телефоном, потому что работает враждебный РЭБ. В таком случае нужно заранее договориться о времени и правилах общения с родными.

Запишите номер командира и собратьев, чтобы связаться с ними, если родной человек долго не выходит на связь.

У врага огромная сеть разведчиков, отслеживающих информацию в соцсетях, соседских чатах и Telegram-каналах. Таким образом, они собирают разведывательные данные для подготовки ударов.

Среди толпы вашего города тоже могут быть вражеские шпионы. Поэтому не обсуждайте лишнего: это может навредить нашему войску.

Читайте также: