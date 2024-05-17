Как недостаток ПВО изменил ситуацию на фронте: объяснение аналитиков

Нехватка систем противовоздушной обороны в Украине приводит к "медленным, но постоянным успехам" российских сил на фронте.

Российские войска могут осуществлять разведку с помощью беспилотников в глубоком украинском тылу, в частности, над Харьковом. Это происходит из-за отсутствия в Украине достаточного количества ПВО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Уменьшение поставок зенитных перехватчиков вынудило Украину принимать сложные решения по развертыванию противовоздушной обороны над критически важными объектами инфраструктуры в тылу или в прифронтовых зонах", — пишут аналитики.

Российские войска осуществляли широкомасштабную воздушную кампанию против Харькова в рамках своих наступательных операций на севере города и использовали удары планирующих бомб, чтобы обеспечить российские наземные маневры в Харьковской области.

"Российские войска, в частности, использовали удары планирующих бомб с тактической целью во время захвата Авдеевки. Украинские войска нуждаются в перехватчиках противовоздушной обороны западного производства, чтобы уничтожать российские разведывательные беспилотники в тылу и на передовой и разгромить оптимизированную российскую ПВО, которая обеспечивает российское тактическое продвижение вдоль фронта", – добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что Украина в настоящее время сбивает гораздо меньше российских ракет, чем раньше во время полномасштабной войны. За последние полгода военно-воздушные силы перехватили около 46% целей.

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