Часто укрепления возводят без согласования с военными, или же их размещают в неподходящих местах. Дополнительным вызовом являются экологические законы, ограничивающие вырубку деревьев.

Украина продолжает работать над завершением строительства нескольких линий обороны, которые должны приостановить российское наступление. В то же время эти усилия тормозятся из-за дефицита рабочей силы, финансов и координации.

Об этом сообщило Financial Times со ссылкой на слова украинских командиров и чиновников.

Как пишет издание, российские войска провели значительные прорывы в Донецкой области, и линия фронта в отдельных местах приблизилась к 15 км от границ с Днепропетровской областью. Такой прорыв может стать первым случаем с 2022 г., когда Россия проникнет в новый регион Украины.

Несмотря на то, что Днепропетровская область выделила 7,3 млн. долларов на фортификацию с ноября 2023 по ноябрь 2024 года, результаты остаются ограниченными. По словам чиновников, строительные работы активизировались всего два месяца назад. В некоторых районах видны законченные позиции и противотанковые рвы, но есть заброшенные или недостроенные объекты.

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По данным Financial Times, лицо, ответственное за строительство оборонных сооружений в Донецкой области, сообщило, что большинство укреплений в регионе, в частности в районах крупных городов, было завершено еще до конца октября. Однако в Днепропетровской области до сих пор остаются пробелы между Великой Новоселкой и Кураховым, а также между Кураховым и Покровском. На этих участках вторая линия укреплений все еще возводится, тогда как третью даже не начали строить.

Военный аналитик Роб Ли обращает внимание, что российские инженерные войска имеют преимущество в скорости и качестве возведения укреплений. Он подчеркивает, что после захвата Угледара российские войска смогли оперативно продвинуться вперед, поскольку в Украине "очевидно, не было достаточно хорошо подготовленной обороны в тылу". Этот недостаток заставил украинские силы отступить.

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Проблемы с рабочей силой и экологические ограничения

Часто укрепления возводят без согласования с военными, или же их размещают в неподходящих местах, жалуются украинские военные. Дополнительным вызовом являются экологические законы, ограничивающие вырубку деревьев.

“Россияне рубят наши деревья направо и налево, а мы не можем использовать их для строительства окопов! Мы видели укрепления, построенные русскими на нашей земле. Если бы мы сделали то же, ситуации с Покровском не было бы”, – заявил один из военных.

Нехватка инженерных кадров и координации

Командир штурмового батальона Станислав Бунятов подчеркнул, что отсутствие централизованного инженерного подразделения усложняет работу. Из-за нехватки инженеров местные власти вынуждены привлекать пехотинцев для строительных работ, что приводит к снижению боевого потенциала пехоты.

Российская армия строит быстрее

Военный аналитик Роб Ли заметил, что российские войска имеют преимущество в скорости и качестве строительства укреплений. Это позволяет им уверенно продвигаться, как это произошло после захвата Угледара. Отсутствие достаточно подготовленных позиций вынудило украинские силы покинуть территорию.

"Если бы военных инженеров не отправляли на штурмовые операции, а дали возможность профессионально выполнять свою работу, рыть окопы, готовить рубежи, чтобы мы могли защищаться, тогда все бы работало", — говорит Бунятов.

Напомним, что по словам командира 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, вторая линия обороны построена, но это сделано неправильно.