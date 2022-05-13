"Как низко еще упадет Москва? Будут красть медали ветеранов?" — Подоляк о краже РФ украинского зерна

"Как низко еще упадет Москва? Будут красть медали ветеранов?" — Подоляк о краже РФ украинского зерна

Из-за кражи украинского зерна для продажи в Сирию и Ливан Подоляк назвал Россию страной варваров и мародеров.

Сначала Россия похитила лизинговые самолеты, затем – унитазы и нижнее белье. Теперь – кража украинского зерна для продажи в Сирию и Ливан.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя информацию, что российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии.

"Была «партия мошенников и воров», стала страна варваров и мародеров. Сначала – угнанные лизинговые самолеты, потом – унитазы и нижнее белье. Теперь кража украинского зерна для продажи в Сирию и Ливан. Как низко еще упадет Москва? Будут красть медали украинских ветеранов? ", – написал он в Twitter.

Напомним, что, по информации украинского правительства, оккупанты уже похитили по меньшей мере 400-500 тыс. т зерна на сумму свыше 100 млн долларов США. Практически все корабли, выходящие с зерном из оккупированного Севастополя, перевозят украденную украинскую продукцию.

МИД резко осудил поставки Россией похищенного украинского зерна в Сирию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал Россию тройным преступником: она разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию.

Россияне вывозят зерно с оккупированных территорий Украины

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