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Как нужно действовать при обстреле на улице, в транспорте и помещении: инструкция

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Как нужно действовать при обстреле на улице, в транспорте и помещении: инструкция

Управление ГСЧС в Харьковской области

Старайтесь преодолеть панику и действовать в соответствии с инструкцией.

Украинцам напомнили о том, как нужно действовать, если попали под обстрел на улице, в транспорте или в помещении.

Прежде всего, старайтесь преодолеть панику и действовать согласно инструкции, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

На улице

  • Ложитесь на землю, накрывайте голову руками, откройте рот – это убережет от контузии.
  • Найдите ближайшее укрытие со стороны, противоположной тому, откуда стреляют.
  • Это может быть: подъезд дома и подземный переход.
  • Если в поле зрения нет укрытия, просто ложитесь на землю, закрыв голову руками.

В транспорте

  • Если обстрел застал вас в транспорте, следует немедленно остановиться, отбежать от дороги и лечь на землю.
  • ВНИМАНИЕ! Не предназначены для укрытия места под транспортом (грузовиком, автобусом, автомобилем).

В помещении

  • Взяв самое необходимое, спускайтесь к укрытию (подвалу).
  • Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь только по лестнице.
  • Если вы все же в квартире, помните: прочными местами жилья являются углы, особенно углы несущих стен.
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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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