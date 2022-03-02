Как нужно действовать при обстреле на улице, в транспорте и помещении: инструкция

Как нужно действовать при обстреле на улице, в транспорте и помещении: инструкция

Старайтесь преодолеть панику и действовать в соответствии с инструкцией.

Украинцам напомнили о том, как нужно действовать, если попали под обстрел на улице, в транспорте или в помещении.

Прежде всего, старайтесь преодолеть панику и действовать согласно инструкции, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

На улице

Ложитесь на землю, накрывайте голову руками, откройте рот – это убережет от контузии.

Найдите ближайшее укрытие со стороны, противоположной тому, откуда стреляют.

Это может быть: подъезд дома и подземный переход.

Если в поле зрения нет укрытия, просто ложитесь на землю, закрыв голову руками.

В транспорте

Если обстрел застал вас в транспорте, следует немедленно остановиться, отбежать от дороги и лечь на землю.

ВНИМАНИЕ! Не предназначены для укрытия места под транспортом (грузовиком, автобусом, автомобилем).

В помещении