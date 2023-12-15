Как нужно изменить правила мобилизации: мнение командира штурмового батальона

По мнению Петра Горбатенко, нужно на законодательном уровне ввести уголовную ответственность уже при первом отказе от повестки.

Командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко "Ролло" рассказал, как, по его мнению, нужно изменить правила мобилизации.

Об этом Горбатенко сказал в эфире "1+1".

"Во-первых, закон о мобилизации волнует. Тема вручения повесток и тема уклонистов – это просто абсурд и какой-то сюр. Не могу передать эмоции теми словами, которыми можно говорить в прямом эфире. То, что происходит с "обороной" в спортзалах, закрывание в подвалах кафе и т.д. Должна быть жестче мобилизация, должны ее проводить в более широком (формате): и студентов, и максимально всех. Проблема же не только в людях-уклонистах, проблема в ТЦК, есть коррупционная составляющая", — говорит военный.

По мнению Горбатенко, нужно на законодательном уровне ввести уголовную ответственность уже при первом отказе от повестки.

"Что значит, не хочу брать, не буду. Плюс Российская Федерация расплела кучу юристов, оказывающих помощь, как "откосить" от повестки... Это должен быть законодательный комплекс: с первого раза наступает уголовная ответственность за неявку, за непрохождение (ВЛК) ) и т.д. Также ТЦК должны нести ответственность уголовную, за них нужно серьезнее взяться", — подытожил командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр.

Ранее Горбатенко уже заявлял, что пришло время мобилизовать 18-20-летних, а не "дедов". Командир штурмового батальона призвал подходить к мобилизации в Украине шире: мол, студенты тоже могут воевать.

По мнению военного, старшие бойцы (50+) уже имеют много сопутствующих болезней, приобретенных при жизни, и в большинстве уже не могут выполнять качественно боевые задания из-за этого.

"В чем проблема, что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят? Подходят. Они, не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов и не рожден для войны. Вопрос в подходе к подготовке", — сказал Ролло.

Напомним, во Львовской области мужчину забрали с улицы в ТЦК, но он отказался от мобилизации: суд его наказал.

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