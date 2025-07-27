Как объекты в Украине могут помогать россиянам вести обстрел "Шахедами": эксперт ответил

Шахед / © iStock

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Россия модернизирует собственные дроны — в частности, БПЛА «Гербер» — мощными китайскими модемами, позволяющими устанавливать радиосвязь на большие расстояния.

Об этом сообщил украинский эксперт по системам связи Сергей Бескрестнов.

По его словам, такие беспилотники активно используются для разведки в пользу ударных дронов типа «Шахед». Новейшие модемы работают в диапазоне 1300–1500 МГц, поэтому специалист призвал специалистов отслеживать эти частоты особенно во время воздушных тревог.

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Более того, Бескрестнов обращает внимание на сигналы, которые могут происходить с земли — по его мнению, это свидетельствует о возможном присутствии ретрансляторов на территории Украины.

Если это подтвердится, российские БПЛА смогут производить разведку на гораздо большем расстоянии, чем позволяет стандартное оборудование «Герберов».

Эксперт подчеркивает: обнаружение и глушение таких модемов может стать ключом к более эффективной борьбе с вражескими дронами.

Напомним, Россия интенсивно наращивает производство ударных дронов типа «Шахед» и, как предполагают представители Германии и Украины, уже к ноябрю 2025 может быть способна запускать до 2000 беспилотников за одну ночь. Такой сценарий подразумевает сверхмасштабную атаку, к которой украинские силы должны готовиться уже сейчас.

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Эксперты отмечают: традиционные системы ПВО, в том числе дорогие ракеты Patriot, слишком затратны для противодействия массовым дроновым атакам. Поэтому Украина, вместе с партнерами, должна искать более экономически эффективные способы обезвреживания беспилотников.