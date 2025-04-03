Как обеспечить такие ВСУ, которые отразят любую угрозу: в ОП ответили

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Украина провела моделирование — «военные игры», в ходе которых рассмотрела разные сценарии возможного повторного вторжения России. Результаты моделирования были представлены западным партнерам.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Павел Палиса во время встречи с украинскими и международными медиа, пишет «Бабель».

«На базе этих сценариев мы спроектировали «количественно-качественную модель» ВСУ, которые гарантированно защитят Украину. Чтобы построить такие ВСУ, нужны ресурсы, которых у Украины сейчас нет», — сказал Павел Палиса.

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Одна из возможных международных гарантий безопасности — обеспечить Украине такие Вооруженные силы, которые отразят любую угрозу.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса также заявил, что Украина фиксирует случаи нарушения договоренностей и передает информацию американской стороне по дипломатическим каналам.

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