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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
786
Время на прочтение
1 мин

Как обеспечить такие ВСУ, которые отразят любую угрозу: в ОП ответили

Одна из международных гарантий безопасности — это сильная украинская армия.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как обеспечить такие ВСУ, которые отразят любую угрозу: в ОП ответили

Украина провела моделирование — «военные игры», в ходе которых рассмотрела разные сценарии возможного повторного вторжения России. Результаты моделирования были представлены западным партнерам.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Павел Палиса во время встречи с украинскими и международными медиа, пишет «Бабель».

«На базе этих сценариев мы спроектировали «количественно-качественную модель» ВСУ, которые гарантированно защитят Украину. Чтобы построить такие ВСУ, нужны ресурсы, которых у Украины сейчас нет», — сказал Павел Палиса.

Одна из возможных международных гарантий безопасности — обеспечить Украине такие Вооруженные силы, которые отразят любую угрозу.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса также заявил, что Украина фиксирует случаи нарушения договоренностей и передает информацию американской стороне по дипломатическим каналам.

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Дата публикации
Количество просмотров
786
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