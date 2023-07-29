Как обезопасить Украину от ракетных атак: Подоляк объяснил

Украина требует больше систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо и усилить ВСУ во время контрнаступления.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил Михаил Подоляк.

"Совет Украина — НАТО нужно было проводить так: Йенс Столтенберг должен был сказать на заседании, что Альянс оценил поступки России в отношении портов Юга Украины, которая уничтожает дорогостоящую инфраструктуру ключевого экспортного потенциала страны — сельского хозяйства. И что тогда Столтенберг мог предложить на Совете Украина – НАТО? Конкретная вещь – предоставление дополнительных систем ПРО, которые могут работать в частности по российским ракетам "Оникс". Война в Украине показала, чего стоит та или иная система. Чтобы дополнительно закрыть пространство, учитывая ракеты, которые сегодня использует Россия, нужно меньше "беспокоиться", хотя оно важно", — сказал он.

По его словам, Украине нужно дополнительно 6 или 8 систем класса Patriot или SAMP/T. Они ведь в полной модификации могут отрабатывать, в частности, по "Ониксам".

"И когда две дополнительные системы будут стоять на Юге Украины, тогда Россия, очевидно, окончательно потеряет инструменты влияния на гражданское население и инфраструктуру Украины. А это сегодня ключевой элемент ее давления", — добавил он.

Напомним, Израиль отклонил просьбы Вашингтона и Киева по поставкам вооружения украинской армии. Страна не решается передать Украине свою легендарную систему ПВО "Железный купол", потому что боится, что это вооружение может попасть в руки Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 июля об усилении ПВО там, "где сейчас больше всего нужно".

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украине не хватает средств для противостояния некоторым видам вооружения России, однако украинский ВПК уже производит средства, позволяющие усилить защиту портовой инфраструктуры.

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