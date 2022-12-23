Как оборонцы Киева готовятся к защите границы на севере: эффектное видео

Тренировку Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого запечатлели на видео.

Силы обороны Киева готовятся к защите северной границы Украины и потренировались в отработке ряда задач.

Об этом сообщила пресс-служба Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого.

"Отработали форсирование водного препятствия, взятие под контроль противоположного берега, переправу самоходной гаубицы и нанесение артиллерийского поражения", – говорится в опубликованной информации.

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Отмечается, что все это было проведено в условиях имитации реальных боевых действий вместе с обстрелами и взрывами и при быстрой смене обстановки.

"Сегодня отрабатывали слаживание всех подразделений, которые находятся на обороне в данном квадрате. Имитация взрывов, имитация артиллерийских обстрелов. Увидели, как у нас слаженно работает коллектив. Есть свои нюансы, мы их доработаем", — рассказал боец Сергей "Брок".

"Всегда готовы и постоянно совершенствуемся", — подчеркнули в бригаде.

⚔️Силы обороны Киева готовятся к защите северной границы Отработали форсирование водного препятствия, взятие под контроль противоположного берега, переправу самоходной гаубицы и нанесение артиллерийского поражения. Все это в условиях имитации реальных боевых действий: обстрелы и взрывы, скорая смена обстановки. Всегда готовы и постоянно усовершенствуемся Слава Украине! Опубликована отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого Пятница, 23 декабря 2022 г.

Напомним, Россия собирает группировки в 200 тыс. новых солдат, которые в январе или весной пойдут в новое наступление на Украину либо на востоке, либо с юга, либо из Беларуси. Об этом предупредил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Он также убежден, что оккупанты "опять попытаются атаковать Киев".

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, растет уровень военной угрозы со стороны Беларуси, однако украинские войска следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

Российские захватчики могут попытаться прорвать границу Украины на Ровенском, Волынском, Житомирском направлениях, чтобы оттянуть ВСУ на север из других направлений. Такую версию выдвинул военный эксперт Олег Жданов.

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