Как обустроены линии обороны оккупантов и как их прорывают ВСУ: объяснение эксперта

Так, очень сложной для прорыва является первая из трех линий обороны врага, ведь там самый высокий уровень минно-фугасных заграждений.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, что собой являют линии обороны оккупантов на фронте, и будет ли ВСУ легче после прорыва первой линии врага.

Об этом Коваленко написал в Сети.

Первая линия обороны оккупантов

"Сейчас много разговоров и вопросов о том, что собой являют линии обороны оккупантов и будет ли СОУ легче после прорыва первой линии? Скажу так – легко не будет никогда, это война. Но немного ясности, думаю, следует внести", – отметил эксперт.

Также читайте Украинская армия имеет успехи на Таврическом направлении, у оккупантов большие потери

Так, он объяснил, что первая линия обороны (она же – полоса обеспечения) – очень сложный участок для прорыва. Там самый высокий уровень минно-фугасных заграждений, несмотря на "все остальное, типа секреты с ПТРК и т.д".

По словам Коваленко, для прорыва обороны врага именно в этой зоне были применены БМП M2 Bradley и Leopard 2, ведь для таких действий потребовалась техника, гарантирующая максимальную сохранность жизней экипажа и десанта. И именно этим объясняется неторопливость продвижения ВСУ во вражеской полосе обеспечения.

Вторая линия обороны

"Вторая линия обороны – основная. Несмотря на то, что она называется основной, здесь концентрация минно-фугасных заграждений меньше и размещается в основном артиллерия, прикрывающая первую линию огнем, а также основные силы и средства оккупационных войск", – говорится в сообщении обозревателя.

Он отметил, что эта полоса обеспечения предназначена для торможения или приостановки продвижения противника. В нынешней ситуации на фронте вторая полоса действительно тормозит продвижение украинских войск, однако не останавливает его.

"И есть еще один важный нюанс. Российское командование стало задействовать резервы со второй линии для усиления первой фактически со второй половины июня. В то же время СОУ до сих пор действуют в полосе обеспечения подразделениями ограниченного функционала, без привлечения основной ударной группы. Для понимания границ основной линии обороны, то опорными пунктами ее являются, например, Старомлиновка, Роботино-Новопрокоповка, Васильевка и т. д. И как мы можем видеть, на ряде направлений мы находимся в непосредственной близости от некоторых из этих "опорников". Выводы делайте сами", — пояснил Коваленко.

Третья линия обороны

Третья линия обороны является тыловой. Ее назначение – решение вопросов по обеспечению первой и второй линий и размещение запасных позиций, необходимых войскам при отходе с первой и второй линий. Однако эти позиции оборудованы хуже, чем на первых двух линиях обороны.

Эксперт обратил внимание, что после активизации ВСУ в полосе обеспечения врага раскрылась вторая линия обороны, задействовавшая артиллерию и выдавшая ее позиции. Из-за этого зафиксировано рекордное уничтожение артиллерийских стволов оккупантов. Кроме того, стала возможной "отработка" украинскими силами по третьей линии и тыловым объектам россиян.

"Так, в июне также были установлены рекорды по количеству уничтоженных средств ПВО оккупантов, рекорд уничтоженной спецтехники, а также второй результат за всю войну по количеству уничтоженного автомобильного транспорта. И это все эффект давления от первой до третьей линии", — пояснил обозреватель.

Резюмируя, он отметил, что действия ВСУ на определенном участке не означают, что они не затрагивают участки в нескольких десятках километров от основной локации боевых столкновений: "Все происходит комплексно и планомерно".

Напомним, расследователи Bellingcat сообщили, что российские захватчики построили дамбу в окрестностях оккупированного Токмака на Запорожье. Вероятная цель враг – затопить территории для препятствования продвижению украинских войск.

Как сообщила 29 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, где преуспевают. В то же время, российские войска продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Маляр отметила, что ВСУ перехватили оперативную инициативу на Бахмутском направлении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.