Как объяснить Путину, что нужно закончить войну: ответ Зеленского

Большим и сильным государствам не нужно воевать с Россией, чтобы заставить Кремль остановить агрессию против Украины.

Путин, поймет, что он должен прекратить войну, когда ему четко это объяснят.

Такую мысль высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британско-американскому журналисту Пирсу Моргану.

"Когда президент Трамп скажет ему, если вы не остановите войну "на раз-два-три", то Украина получит то-то и то-то. Затем Китай должен сказать Путину, что с них хватит, и пригрозить, что не будет поддерживать Россию экономически, а китайские компании и банки прекратят сотрудничество с российскими партнерами", – пояснил Зеленский.

По его мнению, когда есть четкие условия, большим государствам необязательно воевать с Россией. Им достаточно "продемонстрировать политическую волю и экономические шаги".

"И после этого Путин прекратит войну. Потому что он очень боится, что его экономика рухнет, а люди быстро разочаруются в нем. И если это произойдет, он не сможет усидеть в Кремле и потеряет власть. Вот чего он боится, поэтому должны быть очень четкие сигналы", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, если это единственный путь к миру. Хотя украинский глава считает президента РФ врагом, он сядет за стол переговоров.

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