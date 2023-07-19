Как обжаловать решение ВЛК о состоянии здоровья мобилизованного, если "вдруг стал пригодным"

После вручения повестки перед мобилизацией военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию, которая определит состояние здоровья человека и пригодность к службе. Некоторые призывники жалуются, что иногда во время медицинской комиссии врачи сделали ошибочные выводы или случайно пропустили хронические заболевания, которые могли бы служить основанием для получения отсрочки или исключения из военного учета. В таком случае решение медицинской комиссии можно законно обжаловать.

Рассказываем в каких случаях и как законно обжаловать решение комиссии.

В Сумской местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи обратился мужчина с вопросом возможно ли, что "непригодный" стал вдруг "пригодным" в военкомате". В центре заверили, что в таком случае оспаривать решение ВЛК "можно и даже нужно". Обострение хронических болезней или временных заболеваний во время выполнения боевых задач может подвергнуть опасности как военнослужащего, так и его сослуживцев".

Какие основания для обжалования заключения ВЛК

Оснований для обжалования может быть много, «перечень таких оснований не может быть исчерпывающим», вот некоторые из них:

наличие или отсутствие заболевания, которые были установлены врачом не той специализации,

была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с Таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе,

при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней,

определяя ограниченную пригодность лица, ВЛК не индивидуализировало такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.

Порядок обжалования решения военно-врачебной комиссии

В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины решение ВЛК может пересматриваться:

Самой ВЛК путем повторного или контрольного медицинского осмотра (п. 2.4.6. Положения).

ВЛК военного комиссариата областей (центр комплектования и социальной поддержки), города Киева имеют право пересматривать постановления ВЛК районного (городского) военного комиссариата (п. 2.10.3 Положения).

Постановления любых ВЛК могут пересматриваться в ЦВЛК (Центральной военно-врачебной комиссией, базирующейся в г. Киев).

Решение ВЛК можно также обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства (п. 2.3.5 и п. 2.4.10 Положения).

Но безосновательно обжаловать заключение ВЛК не удастся, ведь вышеуказанный порядок обжалования является действенным только при наличии незамеченной болезни или ошибки со стороны ВЛК. Он не должен рассматриваться как способ затягивания процесса мобилизации с целью уклонения от воинского долга.

Читайте также: