Как оказать ребенку психологическую помощь во время войны: советы для родителей

Создайте новые ритуалы, которые помогут почувствовать ребенку единство и силу семьи.
В патрульной полиции Украины объяснили, как оказать первую психологическую поддержку ребенку во время войны. Советы будут полезны для родителей.
Их опубликовали на странице полиции в Telegram.
Режим дня
Возвращайте ребенка в привычный режим дня или создайте новый, учитывая обстоятельства, в которых вы находитесь. Это ускоряет "заживление" психотравмы. В режиме дня ребенка должны быть: гигиенические процедуры, приемы еды, элементы обучения, игры со взрослыми, свободная игра, время для бесед и сказок (или интересных историй), сон.
Обсуждение тревожных событий
После каждого спуска в укрытие, сигналов тревоги, звуков боевых действий проводите небольшие семейные беседы, где каждый рассказывает, что он ощущал в течение этого тревожного периода. Этот метод позволяет ребенку эмоционально отреагировать, увидеть, что его ощущения совпадают с ощущениями взрослых, а также снять эмоциональное напряжение.
Новые ритуалы
Создайте новые ритуалы, которые помогут почувствовать ребенку единство и силу семьи. Это может быть чтение вслух, вечерние объятия, общие молитвы или пение.
Ежедневное общение на разные темы
Чтобы ребенок не начал изолироваться, он нуждается в постоянном общении и эмоциональном привлечении взрослых. Вы можете выбирать разные темы для разговоров, не фокусируясь на травматических для психики событиях.
Эмоциональная близость
Чтобы укреплять и сохранять эмоциональную близость ребенка с родителями, нужно обнимать ребенка, говорить, что вы его любите, хвалить его (за смелость, за выдержку, за умение, которое демонстрирует ребенок), играть с ним, смешить, разделять с ним эмоции.
Чувство юмора
Старайтесь шутить и улыбаться, способствовать тому, чтобы улыбался ваш ребенок. Юмор оказывает терапевтическое действие, поддерживает и исцеляет.
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