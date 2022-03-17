Как оказать ребенку психологическую помощь во время войны: советы для родителей

Как оказать ребенку психологическую помощь во время войны: советы для родителей

Создайте новые ритуалы, которые помогут почувствовать ребенку единство и силу семьи.

В патрульной полиции Украины объяснили, как оказать первую психологическую поддержку ребенку во время войны. Советы будут полезны для родителей.

Их опубликовали на странице полиции в Telegram.

Режим дня

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Возвращайте ребенка в привычный режим дня или создайте новый, учитывая обстоятельства, в которых вы находитесь. Это ускоряет "заживление" психотравмы. В режиме дня ребенка должны быть: гигиенические процедуры, приемы еды, элементы обучения, игры со взрослыми, свободная игра, время для бесед и сказок (или интересных историй), сон.

Обсуждение тревожных событий

После каждого спуска в укрытие, сигналов тревоги, звуков боевых действий проводите небольшие семейные беседы, где каждый рассказывает, что он ощущал в течение этого тревожного периода. Этот метод позволяет ребенку эмоционально отреагировать, увидеть, что его ощущения совпадают с ощущениями взрослых, а также снять эмоциональное напряжение.

Новые ритуалы

Создайте новые ритуалы, которые помогут почувствовать ребенку единство и силу семьи. Это может быть чтение вслух, вечерние объятия, общие молитвы или пение.

Ежедневное общение на разные темы

Чтобы ребенок не начал изолироваться, он нуждается в постоянном общении и эмоциональном привлечении взрослых. Вы можете выбирать разные темы для разговоров, не фокусируясь на травматических для психики событиях.

Эмоциональная близость

Чтобы укреплять и сохранять эмоциональную близость ребенка с родителями, нужно обнимать ребенка, говорить, что вы его любите, хвалить его (за смелость, за выдержку, за умение, которое демонстрирует ребенок), играть с ним, смешить, разделять с ним эмоции.

Чувство юмора

Старайтесь шутить и улыбаться, способствовать тому, чтобы улыбался ваш ребенок. Юмор оказывает терапевтическое действие, поддерживает и исцеляет.

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