Как оккупанты буксировали российский корабль, подбитый дроном "Морской малыш": появилось видео

В Сети появилось фото буксировки малого российского ракетного корабля на воздушной подушке проекта 1239 года "Самум", который был атакован экспериментальным дроном СБУ "Морской малыш" в Черном море.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Telegram и обнародовал соответствующее фото.

Отметим, 14 сентября, украинский катер-камикадзе Sea Baby ("Морской малыш" – ред.) подбил подбивший ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" из состава Черноморского флота РФ. Как следствие – российский корабль "Самум" потерял ход, и его пришлось буксировать на ремонт.

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ВСУ для этой атаки якобы использовал именно экспериментальный образец, который может работать даже в условиях шторма. Высота волн во время атаки достигала двух метров.

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе прогремела серия взрывов, после которых вспыхнул пожар на судоремонтном заводе. Позже стало известно о попадании ракет в два вражеских судна — дизель-электрическую подлодку "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

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