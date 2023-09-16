Как оккупанты буксировали российский корабль, подбитый дроном "Морской малыш": появилось видео

Морской дрон СБУ поразил российский малый ракетный корабль "Самум" у входа в Севастопольскую бухту.
В Сети появилось фото буксировки малого российского ракетного корабля на воздушной подушке проекта 1239 года "Самум", который был атакован экспериментальным дроном СБУ "Морской малыш" в Черном море.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Telegram и обнародовал соответствующее фото.
Отметим, 14 сентября, украинский катер-камикадзе Sea Baby ("Морской малыш" – ред.) подбил подбивший ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" из состава Черноморского флота РФ. Как следствие – российский корабль "Самум" потерял ход, и его пришлось буксировать на ремонт.
ВСУ для этой атаки якобы использовал именно экспериментальный образец, который может работать даже в условиях шторма. Высота волн во время атаки достигала двух метров.
Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе прогремела серия взрывов, после которых вспыхнул пожар на судоремонтном заводе. Позже стало известно о попадании ракет в два вражеских судна — дизель-электрическую подлодку "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".
Читайте также: