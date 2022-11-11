Как оккупанты отступали из Херсона: новые подробности из освобожденного города

Всю ночь и утром в городе были слышны перестрелки и взрывы.

Российские военные, уходя из Херсона 11 ноября, взорвали ТЭЦ и телевышку, разрушили Антоновский мост. Город остался без света, тепла и связи. Однако признаков того, что оккупанты организовали в Херсоне засады для ВСУ, пока не наблюдается.

Об этом рассказал херсонский журналист Константин Рыженко на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, что сейчас происходит в городе, журналист ответил:

"Мне пришла информация, что по городу ездят машины с украинскими флагами. Предположительно, это разведотряды ВСУ... Всю ночь были перестрелки, взрывы, в 5 утра обрушили Антоновский мост. Где-то в то же время был взрыв на Херсонской ТЭЦ".

Как сообщил Рыженко, оккупанты обрушили Херсонскую телевышку, взорвали помещение "Суспільного" и центры радиосвязи и телевещания, которые находились возле телевышки.

"Телевышка упала в сторону парка, она лежит поперек... В городе связи фактически нет. Местами пробивается украинская связь, есть российская. Воды, света, тепла тоже нет - соответственно, раз ТЭЦ взорвали. Местами есть газ", - говорит он.

На вопрос, как российские войска покидали Херсон, Рыженко сказал:

"Было видео, что последние отряды русских сегодня переходили пешком по баржам (через Днепр - ред.). Изнутри выглядело таким образом, как будто они хотят заманить ВСУ в какую-то ловушку. Заминировано огромное количество различных объектов. Есть информация про размещение разных огневых точек и ДРГ в ключевых логистических точках города, но в последний момент видимо что-то поменялось. Они поснимали наиболее очевидные пулеметные гнезда, и покинули город. Пока каких-то боев в городе не было".

Напомним, Херсон, который был оккупирован российскими войсками 2 марта, 11 ноября возвращается под контроль Украины. Вооруженные силы уже вошли в украинский город.

Российские блогеры сообщали о панике среди оккупантов, в том числе и о том, что военные ВС РФ пытались перебраться на левый берег "на всем, что может плавать" и "чуть не дерутся за лодки".

Минобороны России, в свою очередь, утверждает, что якобы потерь личного состава, вооружения, военной техники российской группировки войск при переходе на левый берег Днепра нет. Более того, по словам пропагандистов, "ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено".

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