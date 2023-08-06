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Как оккупанты создают "добровольческие батальоны" из жителей захваченных территорий: рассказал Федоров

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Как оккупанты создают "добровольческие батальоны" из жителей захваченных территорий: рассказал Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал о незаконных "добровольческих батальонах" на ВТО

Известно о случаях, когда людей из ТОТ захватывали в плен и отправляли на передовую копать окопы, рассказал Федоров.

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях попытались загнать жителей в "добровольческие батальоны", а как не удалось, то начали формировать "военкоматы" и "приписные столы", чтобы зарегистрировать мужчин призывного возраста.

Об этом рассказал городской голова Иван Федоров в эфире телемарафона в воскресенье, 6 августа.

По его словам, сначала россияне и местные предатели начали создавать так называемые "карманные батальоны". Это:

  • "батальон судоплатный", куда уже год собирают добровольцев по всей России.
  • "казачий батальон", командира, которого в России уличили в приписывании себе всяких заслуг.
  • "народное ополчение" – будущее пушечное мясо, которое бросят в бой, как только дело дойдет до деоккупации.

Но "добровольцев" найти не удалось, так как подчеркнул Федоров, они придумали, как их можно принудить вступить в незаконные формирования.

  • Оккупанты привезли гауляйтера-военкома из тайги, который должен организовать учет,
  • Создали военно-учетные столы, чтобы учесть всех мужчин призывного возраста.

"Враг понимает, что наши люди точно не будут стрелять в своих, поэтому оружие в руки не дает. Зато уже известны случаи, когда людей захватывали в плен и отправляли на передовую копать окопы", — заметил городской голова.

Как рассказывали ранее, кафиры в Мелитополе готовят мобилизацию. Мэр Иван Федоров дал совет украинцам, как этого избежать, в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
391
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