Как оккупанты врут об ударах по Днепру: военный аналитик развенчал фейки роспропаганды

Сначала роспропаганда радуется уничтожению "армейского состава медикаментов", а затем утверждает, что в больницу в Днепре "перенаправила" ракету ПВО ВСУ.

Военный аналитик Александр Коваленко наглядно продемонстрировал, как оккупанты врут о ракетном ударе по Днепру.

Об этом он написал в Telegram.

"Просто посмотрите как меняются методички российских пропагандистов по мере того, как всплывают кадры их преступления в Днепре. В 11:18 они говорят о том, что в Днепре уничтожен "армейский состав медикаментов", а в 12:02 рассказывают, что на больницу "перенаправила" ракету ПВО ВСУ", — объяснил он.

Фото: twitter.com/zloy_odessit

Коваленко отметил, что российский пропагандист Александр Коц, который придумывает и распространяет такие фейки, является военным преступником и заслуживает строжайшего наказания.

"Александр Коц – это особая пропагандистская мерзость, за деятельностью которой я слежу с 2014, когда он вместе с другой мерзостью, Дмитрием Стешиным, принимали участие в физическом допросе наши СБУ в Славянске. Это военный преступник, заслуживающий самого строго наказания", – отметил Коваленко.

Ракетный удар по Днепру 26 мая

Днем 26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и попали в поликлинику и ветклинику. На месте атаки разгорелись пожары, повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили.

В результате атаки погибли два человека, еще 30 пострадали. Большинство из них доставлены в больницу. Среди раненых оказались двое малолетних мальчиков. Спасатели продолжают искать людей под завалами.