Как оккупанты вывозят трупы из Мариуполя: об отточенном механизме врага сообщили в горсовете

Как оккупанты вывозят трупы из Мариуполя: об отточенном механизме врага сообщили в горсовете

Оговорим сразу – это не редкий случай, а реально массовый характер.

Как ни дико это звучит, тела погибших вывозят из Мариуполя в грузовиках "гуманитраного груза".

О таком диком механизме врага рассказали источники советника городского головы Мариуполя.

"Для проверки мы попросили наши источники в городе проверить гипотезу. И вот к утру сегодня можем уверенно заявить, как кафиры вывозят тысячи тел погибших из Мариуполя. Оговорим сразу – это не единичный случай, а реально массовый характер и отточенный механизм.

Как ни дико это звучит – в грузовиках "гуманитраного груза", – сообщили в горсовете.

То есть, те же грузовики, которые завозят "гуманитарные подачки" в Мариуполь на обратном пути загружаются телами погибших.

В случае большой скупки в одном здании грузовик подгоняют прямо к дому.

В случае отсутствия большого скопления – погрузка страшным грузом происходит в продуктовых складах возле ТЦ "Метро", где и продолжается упаковка тел погибших.

По предварительной информации, такие грузовики двигаются дальше в место базирования мобильного крематория в Харцызске, но мы продолжаем уточнять эту информацию.

"Ужасная "оптимизация" логистики. Еда в обмен на трупы – настоящее лицо России", – добавили в горсовете.

Напомним, российские кафиры в Мариуполе внедрили информационную блокаду. Для местных жителей они транслируют альтернативную "реальность", в которой военные преступники РФ уже "маршируют по Крещатику, а Харьков находится под контролем России".

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