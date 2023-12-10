Как оккупанты зомбируют украинских дошкольников: аналитик рассказала, что сейчас изучают более миллиона детей

На временно оккупированной территории Украины, вопреки нормам международного права, россияне внедряют свои законы, в частности, по образованию и воспитанию. Согласно Конституции РФ, патриотическое воспитание детей является одним из приоритетов государства и патриотизм упоминается и в профильном федеральном законе об образовании.

Об этом говорится в материале аналитики ОО "ЦГП Альменда" Анастасии Воробьевой на "Зеркале недели".

"Согласно приказу минобразования РФ, программа по воспитанию детей дошкольного возраста должна формировать у ребенка "основы гражданственности и патриотизма" — именно в российском понимании. В 2022 году была утверждена федеральная программа, устанавливающая такие функции дошкольного уровня образования", — пишет аналитик.

По ее информации, это касается, в частности, обучения и воспитания дошкольников как граждан Российской Федерации, формирования основ гражданской и культурной идентичности.

Так называемое патриотическое воспитание

"Патриотическое воспитание дошкольников сейчас одна из основных задач российского образования, потому что россияне понимают, что именно в детском возрасте закладывается чувство любви к родине — и в самом молодом возрасте легче манипулировать чувствами ребенка, даже убедив в том, что родиной является другая страна", — пишет эксперт.

В детских садах оккупанты внедряют мероприятия, посвященные российским государственным праздникам: дню победы, дню народного единства, дню защитника отечества, дню России, дню государственного флага и т.д.

Также эксперт предоставляет перечень тем так называемых патриотических бесед и песен к праздникам:

"Москва — столица нашего отечества",

"Наша армия" (цель — сформировать первые представления о видах войск и "защитниках отечества");

"Россия — корабль";

"Россия и я";

"Песнь для России";

"Дети России";

"Родина-мать";

"Моя дорогая Россия";

"Россию объятия";

"Россия — божественный край"

"Более миллиона украинских детей сейчас находится под российской оккупацией, а российские власти активно вводят собственные законы на «новых» территориях. Поэтому во всех дошкольных образовательных учреждениях под контролем России уже внедряют российские стандарты: на территории временно оккупированных АР Крым и города Севастополь — с 2014 года, а с 2022-го — уже и в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей", — отмечает Воробьева.

Зомбирование в садах Крыма

По данным оккупационных властей, в 2023–2024 гг. на территории Крыма функционируют 418 заведений дошкольного образования. Во временно оккупированном городе Севастополь работают 82 дошкольных образовательных учреждения, где учится более 22 тысяч воспитанников.

С 2014 года, то есть самого начала оккупации, крымские оккупационные власти начали работу по патриотическому воспитанию детей для уничтожения украинской идентичности. На территории захваченного полуострова еще в 2014 году начали действовать российские законы, а оккупационные власти отметили необходимость привести местное законодательство по патриотическому воспитанию в соответствие с российским федеральным. Не обошли эти практики и детей дошкольного возраста, потому что уже в концепции патриотического воспитания 2014 года образовательные учреждения всех уровней, включая дошкольные учреждения, должны быть вовлечены в эту деятельность.

"В детских садах оккупированного Крыма начали проводить мероприятия, направленные на воспитание российской идентичности (празднование российских государственных праздников, демонстрация российской государственной символики и т.п.) и милитаризацию детей (воспитание уважения к российской армии, обучение искривленных исторических нарративов о Второй мировой войне)", — пишет Воробьева.

Россия использует для распространения собственной идеологии самых молодых жителей Крыма Фото: https://vk.com/wall-116028735_204571

Оккупированный юг

"Детям на оккупированном юге пытаются не только навязать российскую гражданскую идентичность, но и привить чувство любви и уважения к российской армии", — пишет эксперт.

По ее словам, в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания 22 февраля 2023 года в яслях-саду "Ивушка" Генического муниципального округа состоялся тематический праздник "23 февраля — день защитника отечества".

За спинами детей, одетых в военную форму с красными коммунистическими звездами, виден русский лозунг "Жить — родине служить" (то есть России).

В Константиновский детский сад №2 "Радуга" Мелитопольского района на празднование "дня защитника отечества" были приглашены российские военные, которые пришли в заведение в форме и с оружием.

К детям также приходят сотрудники российских силовых структур Фото: https://t.me/sledcom_kherson/277

За два года оккупации юга Россия приложила немало усилий и ресурсов, чтобы разорвать ментальную связь жителей с Украиной.

Враг использует детей дошкольного возраста, что особенно цинично в контексте оккупации, потому что их возраст не до конца позволяет понять, что именно происходит и почему воспитатель или воспитательница заставляет надевать кокошник и что он означает. Но из-за патриотических мероприятий, празднования, демонстрации русской символики детям с раннего возраста нормализуют русскую оккупацию, убеждая, что именно Россия является их настоящей родиной.

"Поэтому дети являются жертвами в этой ситуации, которую используют взрослые для создания выгодных для России нарративов об "исконно русских территориях", — напоминает эксперт.

Добавим, что украинцы рассказали жуткие истории о российском плену. Так, в одном из сел Киевской области, которые россияне оккупировали в 2022 году, захватчики совершали жуткие преступления, в том числе и сексуальное насилие. Правоохранители между собой одну из улиц в этой деревне называют "изнасилованная улица".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как жертвы россиян испытывают травму сексуального насилия?

Читайте ведущие новости дня: