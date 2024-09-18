Как операция ВСУ в Курской области повлияла на ход войны: ответ аналитика

Операция украинских Вооруженных сил в Курской области РФ повлияла на ход войны и повлияла на ход войны — как в военном, так в политическом, а также информационно-медийном смысле.

Об этом рассказал военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде в комментарии "Главреду"

"Однако эта операция не добилась полноценного успеха, потому что Россия не пошла на уловку Украины и не вытащила в короткие сроки значительное количество своих войск из Покровского направления, чтобы помешать украинской армии в Курской области", — подчеркнул он.

По словам эксперта, в целом Курская операция была довольно дерзкой. Она оказала не только военное, но и военно-политическое и информационно-психологическое влияние как на командование российских войск, так и на российских граждан.

Как сообщалось, ВСУ совершили новый прорыв в Курской области — в направлении Веселого. Этому способствовало несколько факторов. В частности, это ежедневные успешные огневые поражения по врагу.

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