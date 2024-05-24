Как определяют военно-учетную специальность: в ТЦК рассказали, можно ли ее изменить

Военнообязанный может иметь несколько специальностей, которые определяются работниками ТЦК по его профессиональным возможностям.

Военно-учетную специальность определяют в ТЦК за Перечнем, закрепленным приказом Минобороны на основе образования и навыков военнообязанного. Информацию о ВОС заносят в военный билет, но в случае получения новой специальности специальность можно изменить.

Об этом рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева подполковник Павел Литвин в интервью hromadske.

Литвин пояснил, что чем больше профессиональных способностей, профессиональных знаний и навыков, подтвержденных документально, имеет военнообязанный, тем больше у него военно-учетных специальностей. К тому же, ВОС могут изменяться во время службы.

Однако только дипломов и свидетельств о получении какой-либо профессии недостаточно – человек должен иметь реальный опыт и практические знания. Например, удостоверение водителя грузовика при отсутствии опыта управления такими машинами не является основанием для получения соответствующей военно-учетной специальности. Поэтому определение ВОС происходит в ТЦК во время личного собеседования, которое должно выявить реальные профессиональные возможности военнообязанного.

"У многих значится военно-учетная специальность "строитель — подсобный рабочий", потому что эти люди после получения приписного в возрасте 17 лет больше не появлялись в военкомате. Следовательно, ТЦК не располагает информацией об их образовании. Такую ВОС дают людям без профессионального образования. Человек может быть хоть дирижером, но в ТЦК будет числиться подсобным рабочим. Хотите иметь соответствующую ВОС — обновляйте свои данные в ТЦК", — отметил подполковник.

По его словам, в первую очередь мобилизуют людей с военно-учетными специальностями, которые в это время нужны на фронте. Но это не значит, что мобилизованного сразу отправят в воинскую часть. Сначала все новобранцы должны пройти базовую военную подготовку в учебных центрах.

Литвин отметил, что те мобилизованные, которые хотят изменить свою ВОС, смогут сделать это именно в учебных центрах. То есть ВОС в учетной карточке еще не означает, что именно эти воинские обязанности придется выполнять мобилизованному лицу в армии.