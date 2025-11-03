Как остановить СОЧ в армии: Игорь Луценко предлагает шаг, который может изменить систему

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Военнослужащий ВСУ и журналист Игорь Луценко выразил идею, которая, по его мнению, может помочь уменьшить количество случаев самовольного ухода из воинской части (СОЧ) среди украинских бойцов.

Об этом Луценко написал в Facebook.

По словам Луценко, в ближайшие дни Генеральная прокуратура обнародует новую статистику дезертирств и СОЧ — обычно это происходит до 7 числа каждого месяца. Он напомнил, что в сентябре количество таких случаев превысило 19 тысяч, и это только официальные данные.

"Львиная доля СОЧ происходит из-за того, что боец не может перевестись в другую воинскую часть, где он нужен командирам. Даже появилась практика "перевода через СОЧ" — печальный диагноз нашей правовой системе", — отметил Луценко.

Что предлагает Игорь Луценко

Военный предлагает упростить процедуру перевода между подразделениями, особенно для тех, кто отслужил более года и имеет боевой опыт.

"Если человек воевал больше года, он имеет право перевестись в другую боевую часть - при условии, что там его готовы принять. Сейчас это возможно только формально, а на практике - почти нет. Поэтому и случаются СОЧ", - подчеркнул он.

Луценко считает, что такая система переводов должна стать автоматической, в частности, в рамках реформы "Армия+", которую сейчас обсуждают в Министерстве обороны.

Цель – повышение эффективности боевых подразделений

По мнению Луценко, подобные изменения позволят сберечь мотивацию военных и усилить боеспособные части.

"Есть подразделения, которые работают суперэффективно, но испытывают нехватку людей. Есть другие - формально существуют, но не выполняют задач. Перевод позволит подтолкнуть процессы оздоровления в армии", - пояснил он.

Луценко подытожил, что каждый скорый перевод — это потенциально спасенный от СОЧ человек, и призвал депутатов, чиновников и военное руководство присоединиться к обсуждению реформы.

Напомним, в Украине стремительно возросло количество уголовных дел в отношении СОЧ. Речь идет о цифре, близкой к 300 тысячам. Это почти в 5 раз больше, чем в прошлом.